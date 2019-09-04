甜點控必看！快填滿第二胃　成熟大人味《路西亞》：OMG！

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▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄漢來大飯店的糕餅小舖找來日本素有《幸福魔法師》稱號的東京名廚中山和大，一口氣就推出了9款號稱吃了就會有幸福感覺的甜點，要來滿足女性的第二個胃，而其中有一款取名為《路西亞》的甜點，特別選用橄欖油做為慕斯，讓嘗過一口的女性消費者直呼：「滿嘴都是水果香」。

漢來大飯店在4日下午找來日本名廚中山和大進行發表會，甜點控對於日本甜點一定不會陌生，2015年獲得「里昂世界盃甜點大賽亞軍」的中山和大，專精在巧克力工藝、拉糖、生果等甜點，而這次受邀來到高雄漢來大飯店，一口氣推出了日本東京的人氣甜點「美好假期」、「路西亞」、「天使」、「三駕馬車」、「巧克力M」等九款甜點。

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▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 ，這款叫「美好假期」。（圖／記者吳奕靖攝）

其中美好假期是以芭樂作為調味，選擇它作為蛋糕奶餡，帶出了芭樂獨特的香甜滋味，這一款在日本可是說是相當火紅，而另外一款「路西亞」則是特別選用橄欖油作為慕斯，中山主廚就發揮創意讓這款蛋糕多了一點清新餘味。搭配葡萄柚的天然水果香氣與酸甜滋味，調和了橄欖油原本的苦澀。

品嚐「路西雅」的一名輕熟女，才一坐下來，就立刻將小甜點吃光！似乎不太在甜點是否會讓人發胖，記者詢問說：「你不怕胖嗎」？這名輕熟女笑著說：「橄欖油是好的油，所以我覺得對女生來講是很好的，可以多吃」，不過對於這款甜點的味道，她難掩驚呼的神情：「你就會覺得耐人尋味，到底是什麼食材去煮，入口就化掉了，可是嘴巴裡面還是會有那個水果香氣」。

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點，這款叫「路西亞」             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄漢來大飯店找來東京甜點名廚推出9款甜點 。（圖／記者吳奕靖攝）

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