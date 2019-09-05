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他推「以前偶像劇好看又經典」　網分析「變心主因」：不見得是劇變了

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看電視,電視示意圖。(圖／達志示意圖)

▲看電視示意圖。（圖／達志示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

現代人娛樂多，不僅有本土八點檔、台劇，還有許多美劇、日劇等戲劇可以欣賞，選擇相當多元，不過對此也有網友提出「以前的偶像劇比較好看」的看法，認為現在台劇總少了些什麼，想知道其他人的想法為何，隨後也有人分析2點主因。

一名網友在PTT女版發文，他表示現在每隔一小段時間就推出一部新的台灣偶像劇，頻率可能比以前還高，但他還是覺得以前的台劇比較好看，像是鬥牛要不要、海派甜心、天國的嫁衣、流星花園、鬥魚、西街少年、惡魔在身邊等。

請繼續往下閱讀...

原PO接著表示，現在的偶像劇質感都不錯，但是好像就是少了些味道，但他也說不出所以然，詢問其他鄉民們的意見為何。

對此有不少人認同原PO看法，「覺得以前的好看，現在我只看韓劇，台劇已放棄」、「以前的主題曲也好聽」、「以前看華劇，現在看韓劇邊看美劇」、「我都寧願把甄嬛傳重看，也不看新的」、「新的台劇真的光看預告就讓人翻白眼」。

▲電腦,平板,上網,查詢,搜尋,打字,3c用品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球化時代，上網搜一搜就可以看到其他國家的戲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過也有人點出2大關鍵，不見得就是戲劇本身的問題，而是原PO「長大了」以及「選擇變多了」，以往只能透過電視收看戲劇，現在從網路一搜，全世界的節目都可以看，資訊量大、接收的東西變多，口味也跟著變大，「是童年濾鏡的加成效果吧，小朋友接受度高，也分不清演技是好是壞」、「會說這種話是不是上年紀的象徵」、「要站在同年紀的角度，你要問一下12-18歲的小朋友會覺得現在的難看嗎」。

▲▼ 偶像劇 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民看法。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有不少支持的聲音表示，其實就和「長輩看瓊瑤劇一樣」，即使道具精緻了許多，很多長輩大概也會覺得年輕人所謂的「經典台劇」不好看，更年輕的小朋友也許則認為這些經典劇根本跟古代人一樣。還有人認為台劇其實也有在進步，不僅結合很多新穎的題材，偶爾還會呼應、針砭時事，頗具意義，其實沒必要「貴古賤今」，每個時代的戲劇、節目都有值得被喜愛的地方。

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