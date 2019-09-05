工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

▲foodpanda正夯。（圖／翻攝自foodpanda官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著美食外送平台興起，越來越多人加入外送員行列，甚至有年輕人靠這一行當副業賺外快。就有網友發文，說foodpanda「讓許多年輕人看見未來的一線曙光」，他在臉書看到有人說跑勤一點，一個禮拜能賺進15000元、月入超過5萬，「有沒有台灣人應該感謝foodpanda、uber eats提供許多工作機會的八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，說foodpanda讓許多年輕人看見未來的一線曙光，「之前在FB看到有人說跑勤一點，一個禮拜能將近15000、整個月能超過5萬」，忍不住發問，foodpanda、uber eats提供許多工作機會，台灣人是不是應該覺得感謝。

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▲許多人會選foodpanda或uber eats兼職賺外快。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，有網友也說，「路上真的很常見……看來是能賺些錢」、「至少求職空窗期有事做」、「轉換工作空檔做一下還好」、「下班回家時順便送賺一下路費就好」、「當打工不錯啊，當服務生還要被人羞辱」、「低技術低門檻，確實是某些年輕人的曙光。」

不過也有人表示，「好賺的工作都有天花板的」、「沒出交通意外的話是還行，不過加入的人多了，與消費者比例失衡就難說後續的收益還能不能保持了」、「好賺就會一窩蜂，之後就難賺了」、「這種工作也在曙光，笑死，既沒保障又危險，還毫無升遷或實際技能的累積」、「確實能賺到錢啊，但是累又容易出意外」、「人人都可以做的工作不叫做曙光。」

還有網友直說，「這就跟計程車司機一樣，門檻低的要死，最後只會變成一堆人搶食的另一片低薪紅海」、「泡沫化機率很高，半夜還看到一堆辛苦的熊貓人」、「抽40%，跟團購一樣壓搾店家，遲早店家只是當廣告，廣告收不到效益會停止，若未來談到店家被抽20%，司機還有利潤？當店家花時間人力廣告下去，賺不到利潤誰會想繼續合作？」

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