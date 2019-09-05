吳太太招募平台上線啦！吳怡農見面會8日舉行　500網友暴動相挺

▲吳怡農8日將舉行第一場志工招募會，3小時吸引將近5000網友按讚。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

前秘書長吳乃仁姪子吳怡農4日甫接受民進黨徵召，出征北市第3選區（中山、松山），挑戰國民黨立委蔣萬安，5日立即公布舉行第一場志工招募會的消息，積極備戰2020立委選舉，沒想到PO文一出不到3小時就吸引將近5000人按讚、500網友留言支持，還有網友留言笑說「全台最大吳太太招募平台上線啦！」

民進黨4日中執會針對北市第3選區（中山、松山）徵召耶魯學歷、陸軍特戰部隊出身的吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」。吳怡農在徵召記者會中也表示，蔣萬安是可敬的對手，自己也會努力成為蔣萬安尊敬的對手，接受徵召後將立即展開拜會黨前輩行程，並尋求相同理念者或團體之合作。

剛宣布參選，吳怡農5日立刻透過臉書宣布第一場志工招募會的消息，他表示，「我不怕挑戰，我在找，面對重重困難也無畏無懼的你」宣布參選台北市立法委員以來的這些日子，感謝大家的支持，不論是為他按讚加油、留言給他，或在網路調查中投票支持他，來見個面吧！「這個週末，我將舉行第一場見面會，誠摯邀請有興趣的朋友報名參加，也歡迎加入我們的志工行列。」



吳怡農說，最近這幾年，他從國際投資人的視野、民間的觀點、政府的角度，看到臺灣面臨的挑戰越來越嚴峻，面對艱鉅的難題，需要把國家有限的資源投注在最關鍵、最有效的地方—對人、對家園、對未來的投資，「我相信以我的專業和經驗，能夠為臺灣人民打造出一個更繁榮、更安全的環境！」



吳怡農強調，他有好多故事和觀點希望能跟大家分享，也一直期待能傾聽大家的想法，尤其是認識這段時間給我很多鼓勵的人，「此刻，是我全力投入的時候，而眾志才能成城，如果你也認同我的理念，願意和我一起為臺灣努力，毫不遲疑地加入我們吧！」

值得一提的是，吳怡農貼文中還附上一張半身照，其中能明顯看到他壯碩的手臂線條，更吸引網友蓋樓留言，「全台最大吳太太招募平台上線啦」、「大家不要只會出一張嘴，我的失業男友需要大家協助他中年二度就業！」、「關於手筋的照片，請再拍多一點」、「這身材真是穿衣顯瘦 脫衣有肉」、「捐多少才有簽名照？」、「有南部的朋友要包車北上嗎」