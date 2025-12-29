　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「以愛復歸—永無止息．愛無限」更生美展暨以愛復歸成果展

▲▼「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會，於11月中在臺中市大墩文化中心舉行。法務部部長鄭銘謙到場主持，並感謝臺中市政府大力協助，展出更生朋友作品，讓更生藝術達人走進大眾視野。

本次開幕式暨新書發表會，除了鄭銘謙到場以外，最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽、法務部保護司司長洪信旭、矯正署副署長劉明彰、臺中市政府法制局局長李善植、臺中市政府文化局局長陳佳君、臺中更保主任委員廖學從以及矯正機關首長等人蒞臨會場。

本次美展主題「以愛復歸—永無止息．愛無限」，聚焦「以愛復歸」與「80週年」兩大核心。銅雕以「無限」、「愛心」與「8」為意象，蘋果象徵敬謝師道，俯視愛心呈現永無止息的∞符號，寓意愛的循環不息。透過更生藝術家創作，以藝術為連結，愛為橋樑，促使社會理解、接納與支持，共創復歸的可能。本次展出臺中監獄「才藝舍坊」及臺中區矯正機關收容人作品，亦邀請由臺中分會輔導之藝術家黃銀呈先生參展，同時展出14名各分會輔導之藝術家，共47件作品。

鄭銘謙致詞時除了感謝台中市政府以外，也強調檢察、矯正、觀護、更保系統不僅要強化垂直的業務精進，橫向的跨機關合作也是關鍵。就如同「大隊接力」，一定是隊員默契良好，才能夠一棒接一棒。

之後由張斗輝致詞，他指出協助復歸的工作必須更細緻、更有溫度，也需結合跨領域專業與社會資源，才能回應個案多元的需求。同時也應思考如何讓更保人員的服務目標一致，如何讓不同體系的夥伴清楚彼此所做的努力，並在跨部會合作與實務溝通中找到平衡與突破。

新北市前議員陳科名收賄1300萬　重判10年8月定讞

新北市前議員陳科名收賄1300萬　重判10年8月定讞

曾經四連霸的民進黨籍新北市前議員陳科名，遭檢方查出收受多家建商的賄賂，施壓新北市府以加速取得建照，總計收賄1307萬餘元。一二審將他重判有期徒刑10年8月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞，陳科名刑期再增加。

黃子佼遭限境將屆滿　高院開庭他卻請假

黃子佼遭限境將屆滿　高院開庭他卻請假

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

少年割頸案高院：未要求接受修復式司法

少年割頸案高院：未要求接受修復式司法

更保八十並表揚十大傑出更輔員

更保八十並表揚十大傑出更輔員

關鍵字：

法律人權更生人鄭銘謙法務部更生保護會更生美展大墩甦活人生

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

