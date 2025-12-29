「以愛復歸—永無止息．愛無限」更生美展暨以愛復歸成果展

▲「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「2025更生美展」開幕暨「以愛復歸—永無止息．愛無限」新書發表會，於11月中在臺中市大墩文化中心舉行。法務部部長鄭銘謙到場主持，並感謝臺中市政府大力協助，展出更生朋友作品，讓更生藝術達人走進大眾視野。

本次開幕式暨新書發表會，除了鄭銘謙到場以外，最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽、法務部保護司司長洪信旭、矯正署副署長劉明彰、臺中市政府法制局局長李善植、臺中市政府文化局局長陳佳君、臺中更保主任委員廖學從以及矯正機關首長等人蒞臨會場。

本次美展主題「以愛復歸—永無止息．愛無限」，聚焦「以愛復歸」與「80週年」兩大核心。銅雕以「無限」、「愛心」與「8」為意象，蘋果象徵敬謝師道，俯視愛心呈現永無止息的∞符號，寓意愛的循環不息。透過更生藝術家創作，以藝術為連結，愛為橋樑，促使社會理解、接納與支持，共創復歸的可能。本次展出臺中監獄「才藝舍坊」及臺中區矯正機關收容人作品，亦邀請由臺中分會輔導之藝術家黃銀呈先生參展，同時展出14名各分會輔導之藝術家，共47件作品。

鄭銘謙致詞時除了感謝台中市政府以外，也強調檢察、矯正、觀護、更保系統不僅要強化垂直的業務精進，橫向的跨機關合作也是關鍵。就如同「大隊接力」，一定是隊員默契良好，才能夠一棒接一棒。

之後由張斗輝致詞，他指出協助復歸的工作必須更細緻、更有溫度，也需結合跨領域專業與社會資源，才能回應個案多元的需求。同時也應思考如何讓更保人員的服務目標一致，如何讓不同體系的夥伴清楚彼此所做的努力，並在跨部會合作與實務溝通中找到平衡與突破。