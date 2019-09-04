「我辭議員！」　台南議員蔡育輝：陳明文如能證實錢給兒創業　

▲台南市議會國民黨團強烈質疑民進黨「國庫通黨庫，黨庫通地方」，要求檢警調著手調查陳明文300萬元行李箱事件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



「陳明文現金從那來？」，台南市議會國民黨團9月4日拉著一大一小行李箱召開記者會指出，民進黨錢淹腳目，台南卻是大水淹腳目，陳明文是蔡英文各項選舉操盤手，強烈質疑民進黨國庫通黨庫，黨庫通地方，要求檢警調著手調查陳明文300萬行李箱事件，並請全民一起來辦案。

台南市第一選區立委參選人蔡育輝議員，戴著陳明文面具，拉著貼有現金的大型行李箱進入記者會場，他說在中正大學念政治研究所時，教授指定學生一定要研讀陳明文，這位從國民黨到民進黨的政治人物是研究派系最佳的代表，陳明文是蔡英文的操盤手，負責選舉的政治獻金募款，並把募得的款項交給各地候選人，這樣的角色搭高鐵拿走大的行李箱忘了小的，才會遭外界質疑不單純，請陳明文不要愚民，說清錢從那來要給誰，若真證明拉著3百萬行李箱是要給他兒子去菲律賓創業，他就辭去議員職務。

第五選區立委參選人蔡淑惠議員諷刺說，民進黨錢淹腳目，民進黨執政的台南卻是水淹腳目，大雨一來就成淹水的城市，陳明文帶這麼多現金為何不匯款，為何3百萬不看在眼裡，遺失了無所謂，高鐵報警還大怒，這些行為一點都不合邏輯，請檢警調強力介入調查，這些錢是否是不當政治獻金，或是不當所得，也請高鐵公布陳明文到底帶幾個行李箱？也請全民一起來辦案。

第四選區立委候選人林燕祝議員諷刺地表示，她真羨慕，從參選至今，國民黨中央到地方還未給過她一毛錢，民進黨真是有通天本領，國庫通黨庫，黨庫通地方，陳明文3百萬有申報嗎？說這些錢要給兒子創業，菲律賓用台幣嗎？建議監察院啟動調查，看看陳明文是否隱匿財產，這可處以20到4百萬元，如若申報不實也可處以6萬到120萬，也請調查站立案調查，更請金管會告訴大家這些錢從那個銀行領出來。

許至椿議員說，陳明文是一位立法委員，怎會不知站在高鐵立場，發現遺失物一定要通報警方，否則會吃上侵占遺失物罪，陳明文怎會大怒，這樣的行為根本是藐視法律，在這選舉敏感時刻，拿著內裝3百萬的行李，外界當然有很大的想像空間，以陳明文的人脈資金流向一定很大，選舉綁樁和賄選是否正在進行中？

王家貞議員指出，國民黨提名立委候選人除了關心國事，也積極為民請願，今天台南下大雨，蔡淑惠在參加公祭行程遇到黃偉哲市長，特別提醒他要立刻去關心淹水地情況，陳明文3百萬行李箱事件真的讓人很驚駭，未上鎖3百萬行李箱丟了就丟了，一般民眾如果遺失10萬就就真的十萬火急協尋，陳明文卻不當一回事，懷疑還有更大咖的行李箱，裝更多的錢，所以除了請檢警調深入追查更請全民一起來辦案，還台灣政治一個清明和公平競爭的原貌。