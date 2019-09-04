陳明文300萬現金丟高鐵！挺韓菜農發文譏：偉大的父愛　599字酸度爆表

▲立委陳明文表示，錢是要給兒子開店。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

高鐵3日拾獲一個裝有300萬現金的登機箱，經查發現失主是民進黨立委陳明文。對此，菜農韓粉林佳新在臉書用599字狂酸，「有誰會帶著300萬現金走來走去呢？」

林佳新以「偉大的父愛」為題，發表了559字長文提到，「今天內部重量級立委陳明文搭乘高鐵北上時，結果隨身攜帶的小行李箱忘記帶下車了。後來被其他旅客拾獲才發現，原來這個行李箱裡面有300萬現金。更讓人不可思議的是，裝了300萬現金的行李箱還並未上鎖。」

對此，他用譏諷地語氣表示，「看完這則報導，佳新才知道小英總統身邊的人是多麼愛台灣。為了標榜我們和中國大陸不一樣，不但嘲笑人家微信紅包、支付寶轉帳真的沒什麼，甚至連一般的銀行匯兌都不願意使用。300萬，直接拿現金！陳委員對兒子的愛，都深深隱藏不外露，連銀行都不會知道。」

此外，對於高鐵拾獲陳明文遺失的300萬現金，陳明文兒子陳政廷3日澄清，因為他要去菲律賓開創台灣珍珠奶茶店，300萬現金是他請爸爸向媽媽拿的，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用。

陳明文國會辦公室聲明全文

日前，陳明文委員於台灣高鐵列車遺失一只皮箱，幸賴我國人民之良善與高度法治意識以及台灣高鐵公司極具效率之遺失物協尋機制，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。

然而，原本十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。

一、嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。

二、此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金。

三、現金用途係陳明文委員夫婦資助其么兒創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕！