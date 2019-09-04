陳明文給兒300萬開珍奶店？　國民黨團：故事不通順像編出來的

▲立委陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

高鐵3日拾獲一個裝有300萬現金的登機箱，經查發現失主是民進黨立委陳明文，陳明文兒子陳政廷則澄清這筆錢是父母給他到菲律賓創業的資金。對此，國民黨立法院黨團4日召開記者會質疑，陳明文太太給兒子300萬去菲律賓的故事實在不太通順，甚至讓人有理由懷疑是編出來的，另外，要轉出300萬的現金，不知道洗錢防制中心有無收到通報？

對於高鐵拾獲陳明文遺失的300萬現金，陳明文兒子陳政廷3日澄清，因為他要去菲律賓開創台灣珍珠奶茶店，300萬現金是他請爸爸向媽媽拿的，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用。

對此，國民黨團總召曾銘宗提出2點質疑，第一，出境時最多只能帶10萬元，超過就會被沒收，另外，目的地也可能沒收高額的現金，要帶出國實在沒道理；第二，一般人只要向銀行領出超過50萬元現金，不僅銀行要登記，還要通報洗錢防制中心，「更何況是300萬的現金，不知道洗錢防制中心有無收到通報？」

▲國民黨團「陳明文高鐵遺失 神祕的300萬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



立委費鴻泰則認為陳明文應該出來交代清楚2件事，第一，陳明文太太給兒子300萬去菲律賓的故事實在不太通順，甚至讓人有理由懷疑是編出來的，且300萬現金超過贈與稅限制的220萬，「他兒子是以借款形式，還是兩夫妻分攤方式去算？或是有沒有繳稅？」

第二，對於有媒體報導陳明文發脾氣問高鐵為何報警，費鴻泰認為陳明文也該說明，「路人撿到300萬不報警不是很奇怪的事嗎？」並要求調查局、金管會到立法院專案報告。