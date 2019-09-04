要生了！新手爸緊張　台南交警協助開道母女均安

▲台南市交警大隊員警，接受李姓丈夫請求協助，警車開道引導迅速到醫院，平安產下一女，母女均安，民眾十分感謝警方協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市周姓孕婦即將臨盆，9月3日晚上由李姓丈夫開車要送到婦幼醫院途中，孕婦痛苦不已，讓生先非常緊張，即向路旁執勤的交通警察大隊員警求助，由警車鳴警笛幫忙開道，及時將孕婦送到婦幼醫院，順利產下一名女嬰，母女均安。

交通警察大隊表示，3日晚上7時20分，交警大隊警務員吳嘉倫、警員王建民正在仁德區中山路、正義路口盤查交通違規時，發現一輛白色休旅車闖越紅燈，立即攔停，李姓駕駛人下車神情緊張告訴員警，懷孕中的太太身體不適，急需至醫院生產，拜託警方協助開道前往北區婦幼醫院，員警見該周姓孕婦面露痛苦，必需趕快到醫院檢查，因此請駕駛人謹慎尾隨巡邏車。

由於正逢下班交通尖峰時段，且天雨路滑，交通大隊員警沿途開啟警報器、警笛，並以指揮棒警示安全，平常從東區及永康區國一便道接永康復興路及北區小東路、東豐路接開元路，車程至少要20至25分鐘，在警車開道下，於晚上7時28分順利抵達北區開元路婦幼醫院，歷時僅8分鐘。

周姓孕婦到院時已有破水等產兆，立即由院方安排生產，在4日凌晨3時50分順利產下一名健康的女嬰，母女均安，李姓先生說這是他們的第1個小孩，非常感謝警方協助開道，讓他太太能平安順利生產。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，警務員吳嘉倫、警員王建民在執勤中發現民眾需要緊急幫助，能夠冷靜、迅速協助開道，讓李姓夫妻喜獲新生兒，將在公開集會表揚他們的善行。