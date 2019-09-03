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台灣為什麼買M1戰車？　柯文哲爆：AIT說沒叫她買這個

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲柯文哲質疑台灣為何購買M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院7月批准對台軍售M1A2T艾布蘭戰車，讓國軍陸軍實力也大幅提升，不過台北市長柯文哲在3日晚間接受廣播節目專訪時卻表示，想不通為何要買M1戰車，聽了就覺得怪怪的。

廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍提問柯文哲對香港問題的態度。柯文哲表示，「台灣該準備的東西要準備啊」。蔡詩萍回應，「準備什麼？」。柯文哲說，「國防力量該準備還是……」。蔡詩萍說，「民進黨說有啊，它跟美國關係這麼好，買了這麼多武器」。

柯文哲說，買F-16、拖式飛彈這還說得過去，買M1戰車實在想不通，買F-16就認了這個還有道理，買M1戰車台灣的橋樑恐怕還無法負擔M1戰車。

蔡詩萍問，會不會是交易中的附帶條件？

▲▼柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲回應表示，「我怎麼會曉得，我聽了就覺得怪怪的，我是不好意思講啦，因為我跟AIT抱怨，怎麼會買這些，他說，『我們又沒叫她買這個』」。

M1艾布蘭主力戰車由克萊斯勒汽車防務部門研發，每部造價860萬美元（折合新台幣約2億7千萬），每部重量63公噸，裝甲為查布漢裝甲，主武器M1：105毫米52倍徑M68線膛炮(備彈55發) M1A1/A2：120毫米44倍徑M256A1滑膛炮(A1備彈41發)(A2備彈42發)，作戰範圍可達426公里，最高時速可達68公里。

國防部在今年7月指出，有關M1A2T戰車預算改列公開，M1A2T戰車軍售案於美方正式公告及同意供售後，將依令於後續年度改列公開預算，預計編列300億採購M1A2T戰車。

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