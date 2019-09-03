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讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

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▲許多婆婆都會告誡產婦坐月子時不可洗頭洗澡，你也身受其害嗎？（示意圖／記者姜國輝攝）

▲鄉民發問「坐月子是台女陋習還是東西方體質差？」被打臉。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位鄉民日前在PTT上問卦，「坐月子是台女陋習還是東西方體質差？」話題引發熱論。就有位媽媽分享親身經歷，說月子中心真正的目的，「是要讓你在爸媽新手村輕鬆學習」，她也肯定地表示，不論是哪國的爸媽，體驗過月子中心一次服務後，第二胎回鍋率肯定很高，「錢夠，誰想苦了自己？」

日前有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦，說他看到有女網友認為，「男的不應該拿坐月子這種事情來嘴，東西方體質本來就不同」。讓他也好奇發問「是台女體質不好？還是西方女人太強壯？可是東南亞的好像也沒什麼坐月子。」

請繼續往下閱讀...

就有位人母回文，說她有生過有經驗，直呼「月子中心真正的目的是要讓你在爸媽新手村輕鬆學習」，因為前幾個月嬰兒少量多餐、每3個小時就要餵一餐，「平常沒好好運動，那個睡眠量就會先把新手爸媽打垮」。隨著小孩重量上升，餵奶抱小孩就會越來越沉重，「肌肉量不足就會嚴重痠痛，直接擊垮爸媽的身心。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼新生兒，嬰兒，懷孕，生產，待產，孕婦。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲女網友表示，月子中心目的是讓爸媽在新手村輕鬆學習。（示意圖／pakutaso）

「月子中心供餐、包打掃、新手教育全部都包」，女網友表示，這樣讓爸媽能循序漸進地學會如何照顧嬰兒，也可以慢慢增加難度，而且月子中心專業照顧嬰兒，讓爸媽想睡覺就能安心睡，不用擔心嬰兒大哭，「是因為錢不夠多，所以才住的短，不然這麼爽的地方，肯定是住到爽好不好。」

最後，她也肯定地表示，「不論是哪國的爸媽，知道台灣月子中心的服務，享受過一次之後，第二胎回鍋率一定超高，錢夠，誰想苦了自己。」

這位人母的回文，讓不少人相當認同，「我付給月子中心快50萬，說真的，他們可以解決掉的事絕對超過這個$」、「去過都知道有這價值」、「第一胎真的很建議去」、「我第一次排斥，第二次住好住滿，前面真的超累的」、「生小孩本來就大傷，能休息還是要休息啊！」

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