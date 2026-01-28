　
軍武

迎接殲-35滑躍起飛？　山東艦疑入榆林軍港改造

▲▼ 山東艦、甲板 。（圖／翻攝 軍事科技）

▲山東艦。（圖／翻攝自軍事科技）

軍武中心／綜合報導

中國第一艘自主研製航母山東艦傳出，近日已經進入海南島三亞市榆林海軍基地的乾船塢，進行維修和維護工作。外界普遍認為，此次的入塢很可能是要跟上遼寧艦的腳步，進行殲-35隱身戰機的適配性改造，藉以提升綜合作戰能力。

中航工業瀋陽所曾證實，殲-35艦載機具備彈滑兼容能力，不僅能在福建艦上採用電磁彈射起飛，也能夠在兩款航母的滑躍甲板上進行滑躍起飛。而遼寧艦過去在大連造船廠進行中期現代化改造升級後的海試中，已被曝光搭載殲-35全尺寸等比例模型，因此這次山東艦的入塢非常可能也做了相同的改造工程。

知名軍事評論「矚望雲霄」指出，一艘航母為了迎接新戰機，最核心的動作之一，就是調整起飛位的止動輪擋間距。目前山東艦主要艦載機殲-15是重型雙發戰機，它的起落架間距、輪胎尺寸以及受力點，和五代機殲-35完全不同，若不調整輪擋的位置和受力結構，殲-35上艦發生卡不住的狀況，也可能因為受力不均把起落架折斷。

▼殲-35上艦戰力備受矚目。（圖／翻攝自央視）

▲▼殲-35。（圖／翻攝央視）

文章強調，除了外部硬體的改造外，山東艦還需要進行一系列「腦部」升級。殲-35是數字化程度極高的五代機，它與航母之間的數據鏈對接、精準引導降落系統，甚至是甲板上的電源供電協議、加油接口，都必須按照五代機的標準重新定義。此外，隱身飛機的塗層相當嬌貴，航母內部的機庫環境控制系統、特殊的維保隔間，也需進行相應的擴容和優化。

值得注意的是，這次山東艦被發現是進入地處榆林海軍基地的乾船塢內，這代表三亞已具備航母的停泊和維護能力，山東艦不用再像過去一樣，在服役期間進行維護保養，要由南向北穿越臺灣海峽，到遼東半島東南端大連灣的大連造船廠，現在可免去舟車勞頓，更專注於數百萬平方公里的南海部署。

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美「南方之矛」行動再襲運毒船　已釀117死

美「南方之矛」行動再襲運毒船　已釀117死

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

