殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

▲被視為中國下代艦載機最佳選擇的殲-50進行空中放油測試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

瀋陽飛機工業集團研製的六代機殲-50近日被捕捉到進行「空中放油」，在測試機動性、系統集成性的基礎上，正式進入專項性能驗證。據了解，從取消測試大氣數據的空速管，到進行空中燃油釋放，殲-50只用1年的時間就完成殲-20過去花費3年的測試，陸媒甚至大膽預估2028年就可正式交付。

飛行過程中在空中釋放燃油，殲-50疑似被拍攝到正在測試戰鬥機燃油系統的應急能力。知名軍事評論「國平視野」指出，其核心作用是滿足安全著陸重量限制、驗證飛控與燃油系統可靠性、優化重心與機動性能。

眾所皆知，飛機載油量決定著飛機飛行航程，軍用飛機則常常通過空中加油延長航程。但若遇到特殊情況需要緊急降落，為了安全和保險考量必須快速釋放機內多餘的燃油，降低戰機重量，藉以避免起落架與機身結構過載造成損壞。

分析強調，燃油系統能否進行正常工作，直接關係到飛機和飛行員的安全，對於殲-50這類重型六代機來說，檢驗應急放油管路、閥門、油泵的密封性與流量控制精度很重要，能減少機內的燃油量，降低迫降時燃油洩漏引發火災、爆炸的風險，「這是六代機飛控成熟度的關鍵指標，關係到新型戰鬥機最終的技術定型和投入批量生產和試裝備作戰單位。」

▲殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

殲-50是在2024年12月26日與成都飛機工業集團的殲-36同一天完成首次亮相，採用拉姆達（ Lambda）機翼布局及奇特的鉸接式翼尖，肋部採用無分流器超音速DSI進氣道設計，擁有結構更輕、維護更簡單的優點外，還能有效提高戰機在高超音速下的進氣效率，並進一步增強隱身性能。

動力系統方面很可能選擇運用2台渦扇-15（WS-15）渦扇發動機，使其具備優異的中低空機動能力和高空超音速巡航能力，而修長的側彈艙預估可容納霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈。外界預估，殲-50很可能成為中國下代艦載機，憑藉著隱身性能和作戰能力可對美國形成代差優勢。