　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

▲▼被視為中國下代艦載機最佳選擇的殲-50進行空中放油測試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲被視為中國下代艦載機最佳選擇的殲-50進行空中放油測試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

瀋陽飛機工業集團研製的六代機殲-50近日被捕捉到進行「空中放油」，在測試機動性、系統集成性的基礎上，正式進入專項性能驗證。據了解，從取消測試大氣數據的空速管，到進行空中燃油釋放，殲-50只用1年的時間就完成殲-20過去花費3年的測試，陸媒甚至大膽預估2028年就可正式交付。

飛行過程中在空中釋放燃油，殲-50疑似被拍攝到正在測試戰鬥機燃油系統的應急能力。知名軍事評論「國平視野」指出，其核心作用是滿足安全著陸重量限制、驗證飛控與燃油系統可靠性、優化重心與機動性能。

眾所皆知，飛機載油量決定著飛機飛行航程，軍用飛機則常常通過空中加油延長航程。但若遇到特殊情況需要緊急降落，為了安全和保險考量必須快速釋放機內多餘的燃油，降低戰機重量，藉以避免起落架與機身結構過載造成損壞。

分析強調，燃油系統能否進行正常工作，直接關係到飛機和飛行員的安全，對於殲-50這類重型六代機來說，檢驗應急放油管路、閥門、油泵的密封性與流量控制精度很重要，能減少機內的燃油量，降低迫降時燃油洩漏引發火災、爆炸的風險，「這是六代機飛控成熟度的關鍵指標，關係到新型戰鬥機最終的技術定型和投入批量生產和試裝備作戰單位。」

▲▼殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

殲-50是在2024年12月26日與成都飛機工業集團的殲-36同一天完成首次亮相，採用拉姆達（ Lambda）機翼布局及奇特的鉸接式翼尖，肋部採用無分流器超音速DSI進氣道設計，擁有結構更輕、維護更簡單的優點外，還能有效提高戰機在高超音速下的進氣效率，並進一步增強隱身性能。

動力系統方面很可能選擇運用2台渦扇-15（WS-15）渦扇發動機，使其具備優異的中低空機動能力和高空超音速巡航能力，而修長的側彈艙預估可容納霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈。外界預估，殲-50很可能成為中國下代艦載機，憑藉著隱身性能和作戰能力可對美國形成代差優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國要放行輝達H200進口了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

桃園婦倒垃圾遭回收車「夾殺」慘死！張善政深夜赴殯儀館致哀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

桃園Xpark「海洋摺紙展」登場　魟魚、水母、企鵝變紙藝

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

軍武熱門新聞

殲-50空中放油拚2028交付

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

前美國防部官員：美國不會放棄台灣

殲-20發射光桿彈疑似霹靂-16現身

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

重塑國軍歷史　三軍官校的草創與沿革

戰鬥營學員體驗T91步槍射擊臨場感

大馬18架蘇愷戰機只4架能飛

蘇俊賓插畫引爆「軍營回憶殺」

印度600億買以色列導彈防禦系統

台海危機美國15分敲定2航母護台

彩虹-7 首飛對標美國RQ-180隱形無人偵察機

五角大廈考慮取消移民士兵計劃

更多熱門

相關新聞

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於22日深夜在莫斯科，正式會見了由美國總統川普（Donald Trump）派出的三位特使。克里姆林宮證實，雙方針對結束烏克蘭戰爭的計畫進行了深入會談。由於川普先前才表示和平協議已「相當接近」達成，此次深夜密會備受全球關注。

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

殲-20發射「光桿彈」疑為霹靂-16

殲-20發射「光桿彈」疑為霹靂-16

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

關鍵字：

殲-50瀋飛殲-20六代機艦載機大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

王心凌開唱爆舞台故障！　她直接衝下台...萬人暴動

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面