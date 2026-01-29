　
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

成飛全新改進殲-20A「黃皮機」亮相　航電升級如iphone4到17差距？

▲▼大批改進型號的殲-20A亮相，塗裝從原有的銀灰色改為黑灰色色調。（圖／翻攝自航空工業成飛）

改進型號的殲-20A亮相，塗裝從殲-20原有的銀灰色改為黑灰色色調。（圖／翻攝自航空工業成飛，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸王牌戰機殲-20首飛至今已經15年，近日中航工業成飛終於最新亮相大批改進型號的殲-20A，塗裝從原有的銀灰色改為黑灰色色調，同時座艙後的超音速鼓包結構帶來可攜帶更多航油及電子設備。分析指出，殲-20A若具備指揮CCA（協同作戰無人戰機）作戰能力，某種意義上來說已邁入5.5代戰機時代。

成都飛機工業集團公開旗下戰機新年開飛的鏡頭，出現大批殲-20改進型號殲-20A，其中還包含一部份尚未完成解放軍空軍塗裝，剛出廠帶有黃灰色底漆的戰機。此次的曝光，殲-20A最明顯的改變，就是座艙後方的超音速鼓包結構，可讓戰機攜帶更多的燃油和電子設備。據公開論文指出，這個超音速/跨音速鼓包不僅不會增阻，甚至有利於減阻，對於提高戰機的超音速/跨音速飛行性能有相當大的幫助。

▼成飛同時也曝光剛出廠帶有黃灰色底漆的殲-20A。

▲▼改進型號的殲-20A亮相，還包含剛出廠帶有黃灰色底漆戰機。（圖／翻攝自航空工業成飛）

同時新亮相的殲-20A很明顯蒙皮塗裝材料也發生變化，過去殲-20採用的是銀色和銀灰色之間的塗裝，而新改型機型則塗裝色調變深，從銀灰色變成黑灰色的色調。塗裝的變化，代表殲-20A使用的低可探測性塗料材料發生變化，其吸收雷達波的性能更強。

知名軍事自媒體「軍武次位面」認為，作為殲-20的改進型號，殲-20A最大的改進應該是來自於航空電子系統，除搭載機上算力中心，可以指揮第五代、第六代CCA機型作戰外，機首全新的機載光電分布式孔徑系統（EODAS）也具備全向探測、全向測距能力。

分析形容，從殲-20到殲-20A中間跨度超過10年，兩款戰機在航電系統上的差異就好比是最新的iphone17和iphone4之間的差距。此外，這次曝光的照片皆有意無意的擋住殲-20A尾巴，搭載的航空發動機還需等待日後官方有更進一步的曝光消息才能確認。

▼雙座隱身戰機殲-20S指揮忠誠僚機攻擊-11。（圖／翻攝自央視）

▲▼雙座隱身戰機殲-20S指揮忠誠僚機攻擊-11。（圖／翻攝自央視）

