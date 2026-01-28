潛力裝掛AIM-120空空飛彈　F-16春節加強戰備

軍聞社／記者王進福嘉義28日電

「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」第2日，空軍嘉義基地實施F-16戰機潛力裝掛、快速恢復升空與防空武器防空緊急程序演練，驗證空軍部隊快速恢復作戰能量與防空應變能力。

在戰機潛力裝掛部分，空軍第4聯隊修補大隊支援中隊武掛分隊於作戰指揮中心統一指揮下，啟動「快速恢復整補作業」，在最短時間內完成武器、油料與裝備整補，使戰機迅速恢復出動能力，以因應後續作戰需求。

武掛分隊指出，本次戰機潛力裝掛操演裝掛，彈種包括AIM-120主動式中程雷達導引空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇被動式紅外線追熱導引空對空飛彈。作業前，指揮官即完成作業說明與安全提示，並實施人員異物清除檢查與靜電釋放程序，確保人員與裝備安全。

▲武掛人員駕駛掛彈車載運彈藥。

整補過程中，由指揮官統籌作業節奏，武掛、彈藥、地勤、油料、拖車、消防與醫療等單位同步就位，於裝掛完成後，實施手工具清點、彈藥安全檢查及工作區域360度巡檢，確保整補作業確實無虞，並完成通報程序，展現部隊高度熟練的戰備整合能力；隨後F-16戰機快速恢復升空。

此外，空軍防空暨飛彈第301營1連則實施35快砲防空攔截演練，模擬接獲防空緊急命令後，由警鈴示警官兵就戰備位置，同步啟動天兵雷達、35快砲及麻雀飛彈發射架等裝備，迅速完成戰備部署。

連長邱少校表示，操演過程中，透過天兵雷達進行目標搜索與導引，並與35快砲及麻雀飛彈發射架完成通信測試與聯合教練；砲班人員依序完成裝備檢查、射向確認等程序，確保火砲在接戰狀況下能正常運作，展現防空系統整合與即時反應能力。

▼麻雀飛彈完成射向確認，待命接戰。