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卓榮泰稱無選舉預算　陳思宇酸：Are you sure？誠實有那麼難嗎？

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▲▼卓榮泰、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲卓榮泰、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前酸說，民進黨競選經費很可怕，引發民進黨主席卓榮泰不滿，在臉書提出4點質疑。對此，民眾黨發言人陳思宇3日晚間在臉書上回嗆卓榮泰，「Are you sure？」暗酸民進黨要選總統跟立委的人要自己募款，因為「黨主席沒編預算囉！」並且質疑「誠實有那麼難嗎？」

陳思宇3日在臉書上表示，卓榮泰2日晚間4問柯文哲，包括：「您有看過民進黨編的總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「我沒編、您沒有看過，為什麼說那個才可怕？您可怕什麼？」、「您最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？動什麼組織？向什麼對象募多少經費？這些可不可怕？」

「換我問卓主席：Are you sure？」陳思宇說，2018年民進黨編的1.6億選舉預算，不是卓榮泰編的，是蔡英文總統當主席時編的！「再問一次，Are you sure？」

最後，陳思宇在文末hashtag「#今年民進黨要選總統立委的自己要募款了」、「#今年黨主席沒編預算囉」、「#誠實有那麼難嗎」、「#陳明文民進黨選對會召集人今日高鐵掉三百萬現金」、「#揀槍揀煙揀現金」。

▲▼陳思宇回應卓榮泰。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

▲陳思宇回應卓榮泰。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

關於柯文哲與卓榮泰之間的競選經費爭議，起因為柯文哲2日受訪時，針對負責民進黨選舉操盤的前行政院副院長林錫耀表示，國民黨若沒整合且郭台銘參選，民進黨也不能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨！」當時他回應，不要講人家壞話，民進黨總統大選，各縣市競選經費去看一看，要不要請他們公布預算表，那才可怕。

柯文哲這席話引起卓榮泰不滿，在臉書上提出4大問題，批評柯文哲「隨便講講不是特權也不是市長專利！」

隨後，柯文哲又在3日受訪時表示，卓榮泰沒有編總統縣市競選經費？不是啦，民進黨說沒有編總統大選縣市的預算？還反問「真的他這樣講？確定？Are you sure？」經媒體提醒，卓榮泰是在臉書講的，柯文哲酸說，「我勸他趕快撤掉」。

▲民進黨主席卓榮泰受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）

至於從哪看到經費？柯文哲說「這個涉及國家機密，不要告訴你」，不要跟你講細節啦，但有時候，講話要用常識，「民進黨總統大選沒有編縣市的預算，這你相信嗎？」另外關於到各縣市趴趴跑花什麼經費？柯文哲說，「這放心好了，我們這個叫寄生蟲戰術，我發現我們只有出高鐵票，其他我們到哪個地方，有時候不好意思，吃飯都給人家請的」。

接著卓榮泰又在臉書上回擊，「I’m sure！我就是沒編『總統大選每個縣競選總部經費』！還是超愛隨便講講的柯P，自己說過的話自己改變，今天的講話又跟昨天不一樣，請他自己對照清楚，不要一再搬弄話術！今天又扯出『國家機密』、『寄生蟲』是想無限上綱，也想轉移焦點。」

卓榮泰再詢問柯文哲，「一，您想像中的國家機密長什麼樣子？」、「二，被您『寄生』的上流，供給多少養分？」、「三，2018.6.30您說過『選舉不應只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念』，現在您『不管到什麼地方吃飯都有人請客』，這是您的價值與信念嗎？不會矛盾嗎？」

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