各國新一級潛艦「原型艦」大比價　台船：「海鯤軍艦」造價379億屬中價位

台船「潛艦知識科普」系列28日發布最新內容，針對「各國新一級潛艦『原型艦』（prototype）的設計與建造速度」進行比較分析。台船指出，「海鯤軍艦」工期並未較其他國家緩慢，甚至相對偏快；單艦造價約379億元，也屬中間價位，比南韓與澳洲首次在先進國家技術指導下自製的潛艦更為便宜。

台船說明，「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日舉行命名典禮，預計2025年6月14日進行第一次浮航測試、2026年1月29日進行第一次潛航測試。從開工至今5年2個月、安放龍骨至今4年2個月、命名典禮後2年4個月。

世界各國柴電潛艦原型艦建造期程 台船分析後歸納的五個特點：

(1) 凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級，因為常包含新技術、新系統的應用，整個工期（不含設計，自安放龍骨起至交艦）通常拉長到 6~10 年。

(2) 成熟柴電潛艦製造國（深藍色），例如自行製造潛艦已超過百年的日本、德國、瑞典，才有可能在成熟產線或改良型時可縮到 4 年。但是最近瑞典因為離開上次研製的哥特蘭級超過20年，可能因人才與技術斷層，最新的A26級潛艦2022年中安放龍骨後，不得不延期、追加預算，預計2031年才能交艦。

(3) 首次造潛艦的國家（綠色），若是靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，例如南韓派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需 4~5 年。

(4) 有造潛艦經驗，但從先進國家的設計改良與技術指導在本地建造（綠色），例如巴西、西班牙，竟然也需費時12年以上。

(5) 無造潛艦經驗，本地全新設計與製造（紅色）：有先進國家單一廠商直接指導的澳洲柯林斯級費時6年半，而網羅不同先進國家工程師混合組隊指導的「海鯤軍艦」大約需要4年多。

台船指出，與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至是偏快的！尤其是若考量我們並非如成功級巡防艦或南韓的張保皐級潛艦，是直接有現成的設計圖、料件來製造的技轉模式，也非如IDF經國號戰機或澳洲柯林斯(Collins)級潛艦般，是由先進國家單一廠商完整指導下，全新設計後在本地製造的直接指導模式，而是更為困難的模式：由不同先進國家工程師混合組隊指導的全新設計也僅需要4年多，快追上有成熟產線的先進國家。

台船表示，如果再從命名下水典禮到交艦的時程來看，僅有日本、瑞典、南韓的第二次技轉可以壓縮到2年以內，大部分原型艦也都需要2年多至3年的時間，甚至德國自己的212A也花了3年多的時間。目前「海鯤軍艦」的時程看來與大部分國家相近。

至於設計方面，台船表示，先進國家的新設計費時長短不一，取決於海軍需求面的規格確定時程，技術面須融入多少新技術、裝備，以及政治氣氛影響的預算或批准生產計畫；而「海鯤軍艦」從2017年至2020年底開工，費時僅約3年半，竟然也可以與先進國家順利設計時的時程相似。所以IDS專案的原型艦，無論設計或製造，兩者皆屬不易。

各國新一級潛艦「原型艦」(prototype)的建造經費比較

台船表示，台灣與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤軍艦」經費並未偏高，屬中間價位，甚至比韓、澳便宜，而外界常質疑「海鯤軍艦」價格偏高，甚至有500億元的錯誤說法，其實是包括魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費，例如單艦契約金額包括人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，這些均非單艦的造價，如果僅看單艦成本，則只有379億餘元。

為了跟外國潛艦造價相比，台船也把網路上查到公開的各國新一級柴電潛艦原型艦的經費，以當年美金價格經過通膨計算器估算為2024年的美金金額後，再以匯率30.5換算為新台幣後，來和「海鯤軍艦」的契約金額相比，從表格中可發現，與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」價格並未較高，屬於中間等級。

台船補充說，若考量必須外購的「紅區裝備」，也就是無法自製的航行裝備與戰鬥系統，因中共打壓的因素，不易取得，在無法有多家商源比價的情形下，裝備價格自無法大幅壓低，能有目前如此價位「也屬不易」。若再進一步與工業條件與我國相仿的南韓與澳洲，首次在先進國家技術指導下製造潛艦的情形相比，「海鯤軍艦」的造價僅其5到8成，算是便宜許多。

台船表示，未來若要再設法降低潛艦製造的成本，除了台船自身需要精進設計、提高生產效率、優化工序、減少錯誤之外，也需要盡可能將裝備與零件國產化，並且利用國際關係對我有利的時間上的機會之窗，爭取更多國家的輸出許可以盡可能擴大紅區裝備的商源，才易選擇價格便宜、品質良好、性能不錯、服務較優的裝備廠家。