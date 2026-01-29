海鯤艦今首度潛航測試　下潛10-20米先伸出潛望鏡與呼吸管

▲▼世界各國柴電潛艦建造期程比較圖。（圖／台船提供）

文／中央社

潛艦國造原型艦海鯤艦今天首度潛航測試，海鯤艦在上午10時許駛出港區，一早聚集在港邊的軍事迷為其加油打氣，還有民眾拉著「加油」紅布條，並揮動大面國旗。 台船昨天透過「潛艦知識科普」新聞稿透露，海鯤艦將於今天進行第一次潛航測試，這也是台船首度預告海鯤艦的測試進度。

今天上午不到8時已有數十名軍事迷在港邊等候海鯤艦出海，有台南來的民眾說，清晨6時就和家人從台南開車到高雄，希望能親眼見證歷史性的時刻。 海鯤艦上午10時許在層層戒備下出海，潛艦上可見多名國軍人員，港邊等待的軍事迷一看到海鯤艦，立即揮舞手中印有TAIWAN的國旗，以及紅布條大喊「海鯤艦加油、海軍加油」。

軍事專家紀東昀今天在現場接受媒體聯訪表示，海鯤艦今天應該會進行淺水域的潛航測試，主要先達到潛望鏡的深度，也就是約10至20公尺深度，讓艦艇伸出潛望鏡跟呼吸管進行測試；測試也包括聲納、動力系統還有水下計程儀等測試。

紀東昀說，海鯤艦上今天應該有不少海軍高層人員，出航前的航前檢查非常重要，「就像火箭發射一樣，必須確認所有儀器設備都能正常運作才能出港，也一樣隨時可能因狀況喊停或延後。」這也是各國潛艦原型艦在測試時必經的過程。

台船昨天透過新聞稿強調，海鯤艦的工期並未比其他國家久，甚至偏快，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。