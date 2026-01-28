　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

導入豐沛數位優勢　中科院攜手資策會共築監測防護體系

軍聞社／記者呂尚俞報導

國家中山科學研究院為深耕數位技術科研能量，27日與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄（MOU），在既有的武器系統整合的基礎上，導入資策會豐沛的數位優勢能量，共同發展資安與監測的防護體系，並打造兼具創新與國家戰略價值的技術研發平台，提升產業競爭力與防衛韌性。

簽約活動中，由中科院院長李世強中將與資策會董事長黃仲銘共同簽署，並邀請國科會主委吳誠文、工研院董事長吳政忠及台灣無人機產業技術整合協會理事長高志明等人見證，宣布針對主權AI、資安監測及智慧化數位應用等層面展開全方位合作，同時鏈結雙方人才、設備、技術和研究資源，為前瞻國防科研注入嶄新的科技活水。

中科院表示，此次雙方合作範疇涵蓋人工智慧治理與評測、資安場域與安全鑑測、泰德TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信任生成式AI對話引擎）精進與知識蒸餾、強化資通與軟體開發、視覺辨識與影像處理及人工智慧技術深耕與認證等6項議題，並藉資策會優異的演算法開發實力與人才培育經驗，襄助國防科技邁向JADC2（Joint All Domain Command and Control，全域指管）的新紀元。

此外，中科院指出，後續將與資策會、國科會、工研院及台灣無人機產業技術整合協會等單位緊密分工合作，針對工程會今年公告的政府無人機採購指引，前瞻先進科技趨勢，置重點於「高度智慧化」、「極端韌性」與「非紅供應鏈」，發展「核心技術自主化」、「AI邊緣運算與自主飛行」、「通訊韌性與多域整合」及「模組化採購與平戰轉換實務化」等四個核心面向，以晶片化與多能化導向，每半年更新版本，藉差異化全壽期管理，滿足不同公部門的無人機應用需求，打造安全、可靠且自主性的無人機應用生態系。

中科院強調，自創立以來長期致力於國防工業研發，此次更攜手資策會，在國科會及工研院協助指導下，落實「強化自主國防、發達國家經濟」任務的路徑圖。透過下一代無人機公版的布局與數位科技的迭代更新，將確保臺灣穩占先機並具備堅韌的國土防衛能力，讓智慧科技成為守護國家安全最堅實的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

迎接殲-35滑躍起飛？　山東艦疑入榆林軍港改造

導入豐沛數位優勢　中科院攜手資策會共築監測防護體系

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

迎接殲-35滑躍起飛？　山東艦疑入榆林軍港改造

導入豐沛數位優勢　中科院攜手資策會共築監測防護體系

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

尾牙桌上10大飲料熱量排行　「2種陷阱茶」不甜也喝下15包糖

「0050」買1張就贏38％股東　一票人定期定額！20張以上搶進前5％

Meta準備收費了！　臉書、IG、WhatsApp將推AI訂閱新方案

國中弟助身障者過馬路　「整路牽車守護」網讚根本天使：值得嘉獎

人造生命大突破！　科學家用AI首度做出「新病毒」

迎接殲-35滑躍起飛？　山東艦疑入榆林軍港改造

發財水別只拿來喝！專家點名放「這位置」　提升業績又招財

不是DEI害的...前Ubisoft員工反擊陰謀論　嘆公司陷「大企業病」

解鎖大滿貫全四強！艾卡拉茲淘汰地主最後希望　下戰碰茲韋列夫說要復仇

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

軍武熱門新聞

中科院攜資策會共築AI堡壘

山東艦入塢啟動改造迎接殲-35

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

「涼山部隊」「維安特勤」軍改大戰交鋒

陸軍58砲指部官兵精實砲操

對日抗戰時「我們」用的4種手槍

只有9國出產：重型魚雷比巡弋飛彈貴10倍

殲-50空中放油拚2028交付

美國打仗卻不占別國領土　真實原因曝光

政大國防專班視軍事教育合作典範

海軍俥鑄職人產製撐起海上屏障

蘇俊賓插畫引爆「軍營回憶殺」

殲35近距格鬥能力差半成品上艦？

為戰而生　美2伯克級艦通過台海

更多熱門

相關新聞

海軍俥鑄職人產製撐起海上屏障

海軍俥鑄職人產製撐起海上屏障

為確保海軍艦艇在長時間海上執行任務期間，裝備零附件得以維持妥善，分布於基隆、蘇澳、左營及馬公等海軍主要軍港的各支援指揮部支援場，投入零附件自主產製作業。官兵運用鑄造與機械加工等工業技術，強化艦艇後勤支援能量，穩固海上防衛屏障。

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面