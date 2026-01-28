　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海馬士多管火箭遠距跨區增援　陸軍春節戰備秀新式戰力

▲陸軍加強戰備操演中，模擬運用海馬士多管火箭系統遂行遠距精準火力跨區增援。

軍聞社／記者王進福臺中27日電

年節將屆，為使國人瞭解國軍官兵於春節期間戰備整備實況，國防部今（27）日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，上午由陸軍第十軍團整合聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等第五作戰區內部隊，實施地空整體戰備操演，展現部隊應對突發狀況的即時反應能力。 　

十軍團表示，此次操演以「立即備戰操演」想定為背景，模擬敵情威脅下，機步戰鬥隊在特戰分遣隊與防空部隊掩護下，迅速完成戰備偵巡與部署，並結合無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等行動，驗證戰備部隊快速應變、制變與協同作戰能力。 　

十軍團指出，操演內容著重防範敵軍猝然發動攻擊，陸軍依敵情發展實施快速反制，並特別模擬運用海馬士多管火箭系統遂行遠距精準火力跨區增援課目，展現新興兵力逐步成軍，部隊已具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。 

▼陸射劍二飛彈車對敵實施攻擊。

▲▼陸射劍二飛彈車對敵實施攻擊。（圖／軍聞社）

十軍團表示，此次操演充分呈現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的轉型成果。因應敵情威脅型態快速轉變，陸軍除持續精進實戰化訓練外，亦積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備之籌購與數量提升，藉由新裝備與新科技導入，全面強化部隊防衛韌性與作戰效能，並籲請國人支持陸軍建置先進武器裝備。 　

十軍團強調，值此農曆春節期間，全體官兵將持續堅守崗位、戮力戰備整備，確保國人平安過節，也期盼國人成為官兵最堅實的後盾，支持官兵精進戰力，共同守護民主自由。

▼戰術型近程無人飛行載具實施戰場偵蒐。

▲▼戰術型近程無人飛行載具實施戰場偵蒐。（圖／軍聞社）

01/26 全台詐欺最新數據

3縣市低溫特報！　「急凍跌破10℃」
「白銀存摺」攻略文瘋傳　台灣銀行急示警
奧客「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅
知名港點「翻出蟑螂屍」！常客乾嘔衝廁所　店員問：要甜湯漱口？

軍聞社

