與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2014年與民進黨合作勝選，如今雙方關係卻瀕臨瓦解。他3日接受廣播專訪時表示，「你要講我還是綠營的，底色沒有改變」，因為自己出身228家族，小時候家族間還是很討厭外省人，「所以我還是綠底的」。

柯文哲說，當了台北市長後發現，自己比較好跳過去，「因為跟當醫生有關係，為什麼？病人送到急診處來，你不能問他國民黨、民進黨，你還是乖乖幫他，也不可能說這國民黨的就不打麻藥」。

柯文哲說，後來當市長跟那些民進黨、國民黨議員，不管是誰，講得有道理「我們還是會幫他做」，不會因為哪個議員選民服務就擋他，常講以前當醫生，醫生也沒有分藍綠，你當市長我們也沒有在分國民黨民進黨，「後來發現，國民黨議員都覺得，哇，你比郝龍斌還好拜託」。

「像我這種228家族、本省家庭，本來就有我們的意識形態」，柯文哲也舉例，去拜訪美國國務院的時候，他們也在問這題目，他說不是講統一就可以貪汙，不是講台獨就可以亂七八糟，「他們就是把什麼問題都…，好像只要是愛台灣，阿愛台灣怎麼是你定義的？好像只有照你方法才是愛台灣，不照你方法就是不愛台灣，然後就被K滿頭包」。

▲柯文哲出席台北市108年秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮。（圖／記者黃克翔攝）

在訪談中，柯文哲也忍不住酸蔡英文，自己知道問小英總統台灣價她答不出來，「你說什麼維護民主自由，拜託，我們誰不是支持台灣的民主自由；你說什麼台灣的主體性，這不是廢話嗎？今天在台灣當官的誰不是有台灣主體性？什麼台灣的安全，這不是屁話嗎？誰不注重台灣的安全？所以問她說你台灣價值是什麼，講出來都是這種屁話」。

「所以我就很生氣，不可以把台灣價值變成你的棍棒」，柯文哲表示，當初世大運的黑衣人很火大，明明憲兵、國安局不是他指揮的，結果「你在節目上把我打一個月」，所有頻道名嘴配合打，「你不可以把意識形態變成你的棍棒」。

「有次我在日本同鄉會演講不客氣問，到現在為止，我做了哪一件對不起台灣的事？哪一件事情對不起台灣？你講」，柯文哲嗆，不可以什麼都用統獨意識當棍棒來打。

而在世大運時講兩岸一家親，柯文哲說，大陸開幕不來、團體賽不來、閉幕不來，個人賽也是隨便呼嚨一下，「他已經讓步了，你還要跟大陸大聲小聲，這不可能的事情，不能裡子面子都要，你當大陸是白癡還怎樣？」，講兩岸一家親，總是要表達一個善意，不可能跟大陸嗆聲又大小聲，又要他世大運讓你辦，那老大讓你當就好。