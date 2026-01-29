　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

徐巧芯：海鯤號還要5次以上測試　最關鍵是200公尺下潛測試

▲「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試。（圖／台船提供）

▲「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試。（圖／台船提供）

軍武中心／台被報導

國造潛艦海鯤軍艦29日首次執行「淺水潛航測試」，並且傳出完成50公尺下潛測試。立委徐巧芯晚間表示，海鯤號原定去年11月交艦，卻延遲至今才進行首次下潛，後續仍有200公尺深潛與戰術等關鍵測試尚未執行，外界關注今日過後是否就可以動支後續艦了？答案是「不行」，因為國防部顧立雄部長公開的承諾「沒有完成海試不會動支」。

▲▼世界各國柴電潛艦建造期程比較。（圖／台船提供）

▲世界各國柴電潛艦建造期程比較。（圖／台船提供，下同）

測試延宕已久　曾爆發「手搖X型舵」離奇狀況

針對海鯤號完成50公尺下潛測試，徐巧芯表示理應給予鼓勵，期待能盡快完成，但她也直言「已經延期太久」。徐巧芯回顧，海鯤號測試過程中曾發生多起不合理情況，甚至被爆料「沒安裝錨機就出海」、「X型舵失靈導致要船員手搖」等。她強調，若現在能走上正軌絕對是好事，但目前的進度是從去年４月一路延到９月、１１月，直到今年元月底才有初步進展。

▲▼世界各國柴電潛艦建造期程比較。（圖／台船提供）

海鯤號至少還要5次以上測試　最關鍵的是200公尺的下潛測試

徐巧芯提到，她在去年1月20日審查預算時就曾預警，海鯤號根本無法在2025年完成海試，因此編列的後續艦預算在當年完全用不到。當時此番言論遭到出征，甚至成為罷免攻擊的論述。

「但事實證明，我說的才是真的。只不過忠言逆耳，有些人聽不進去。」徐巧芯表示，2025年一整年下來，海鯤號後續艦的預算動支確實為零，因為直到今年之前，該艦都只停留在浮航測試階段。

對於台船宣稱6月可以交艦，徐巧芯持保留態度。她分析，所謂「完成海試」必須包含50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成才能算「完成海試」，也就是說，目前海鯤號至少還要進行5次以上測試，「以目前的進度仍然沒有樂觀的本錢」。

徐巧芯表示，軍方與台船在明知不可能如期完成的情況下，仍硬要「開支票欺騙社會大眾」，這是難以容許的事情，「如果能在今年底以前完成交艦，就算是很順利了。」她重申，從頭到尾沒有人擋預算，是國防部與台船無法如期完成進度，才導致預算無法動支。

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／力積電通知停產　IC設計廠急發重訊

國造潛艦「海鯤號」29日完成首次「潛水潛航測試」，並於晚間7時許返回高雄港，根據出港時間推估，時長約８小時。前海軍艦長、中華戰略學會資深研究員張競表示，海測有進展確實值得肯定，也希望能牢記「凡是走過都要留下完整記錄」，遵守「輸出許可、知識產權」，才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍。

徐巧芯海鯤號軍武台灣軍武

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
