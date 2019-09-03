越南旅遊！床底放瓷盤蓋白碗…「掀開見2色點」飯店提果籃道歉　真相曝光

▲原PO貼文求助，問飯店床下這些物件代表什麼。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

下榻旅館時，許多人都會檢查房間有沒有異狀。一名網友發文問卦，說家人到越南旅遊，結果在飯店床下發現奇怪物品，是一個白碗蓋在盤子上，碗中放有圓形的白紙、紅紙。沒想到，隔天早上經理特地帶清潔部的人來道歉，說這是當地年輕人玩的遊戲。家人回國後，怎麼想都不覺得是遊戲，原PO便貼出照片求解。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「越南旅遊遇到奇怪的床下物件」，說家人到越南旅遊，「在飯店裡的床下，遇到這樣的一個奇怪物件（陣？）」。仔細看看照片，只見奇怪物件包括白盤子、白碗各一，另外還有一瓶水，材質看起來像是白瓷，另外還有紅2白2共4個點，擺放的方法則是將點點放在盤子上後，將碗反蓋罩住。

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▲原PO家人到越南玩，在床下發現白瓷碗盤和幾個點點。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，當時家人發現時已經是深夜，但隔天早上，飯店經理特地帶清潔部的人來道歉，賠償了水果籃跟道歉信，後續領隊跟經理等人都解釋，這是當地年輕人玩的一種遊戲。「但後來家人旅行回來，才覺得不太像遊戲的感覺」，所以原PO才貼出照片，想請教網友，「有沒有人知道這是什麼呢？」

看到照片後，不少網友都猜測是不是不好的東西，「感覺很像玄學的東西」、「碟仙嗎」、「好毛」、「要是我也會怕怕的」、「不知道，但感覺很恐怖。」不過下方馬上就有人貼出正解，告訴原PO不用擔心，「那叫色碟啦，東南亞非常流行，是一種賭博遊戲啦！不用想太多奇怪的，就只是個賭博。」

許多網友也紛紛直呼，「沒事啦！色碟而已，水應該只是剛好放那」、「賭博啊！四顆雙色的放進去搖」、「人家道歉，是因為員工在那邊偷賭博，家私忘記收起來而已」、「不要想太多，推文很多人在嚇你，賭博用的，所以你安心啦XDD 員工賭博，我是飯店也跟你道歉啊」、「這就賭具啊！想成類似台灣的十八投啊！」

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