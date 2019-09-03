談香港問題　柯文哲：罵大陸沒有用，指出問題在哪就好

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

在反送中抗爭正熱之際，香港眾志秘書長黃之鋒3日搭機抵台訪問台灣政界。台北市長柯文哲被問及香港問題時，直言大陸一定要誠實面對問題，但「回過頭台灣也要做好準備」。他還說，談論香港問題就是平鋪直敘，指出問題在哪裡就好，「你說要去罵中國，不用你罵，我跟你講，他都搞成這樣，好壞大家都曉得，你去罵他幹什麼？只是惱羞成怒而已」，就是很認真指出問題就好。

對於香港問題，柯文哲接受廣播專訪時說，大陸一定要誠實面對問題，「我知道大陸如果要當鴕鳥，就說這是CIA鼓動的、台獨跟港獨合流，我跟你講，如果不是有民怨，你去鼓動看看鼓動得起來嗎？不會有人為了一條法律條文200萬人上街頭，不可能」，大陸要面對這現實，為什麼香港從97到現在22年讓香港人民這麼不滿，要面對現實。

柯文哲說，應該要理智的勸告中國大陸，也不要罵，因為罵沒有用，就是平鋪直敘指出問題在哪裡，「你說要去罵中國，不用你罵，我跟你講，他都搞成這樣，好壞大家都曉得，你去罵他幹什麼？只是惱羞成怒而已」，你就很認真指出問題。

柯文哲還開玩笑說，要是他的話還會做一件事情，趕快開放香港來台灣投資，錢要轉過來趕快轉過來；至於香港人才來台，也不要說叫「難民法」，不要講那麼難聽，「就說是高科技人才什麼移民法」。柯直言，其實香港這樣搞一搞，亞洲金融中心的地位大概毀掉一半。

「其實我們看完香港，轉過頭來台灣該準備的東西要準備」，柯文哲表示，國防力量該準備要準備，「你買F16我還沒有話講，你買M1戰車幹什麼？我實在是想不通，台灣橋樑恐怕也不能負荷」。柯還說，有跟AIT抱怨這個，「他們說，我們又沒有叫他們買這個」。

