中央軍委委員劉振立接參謀長　22歲在中越戰爭擊退敵軍36次拿一等功

▲解放軍上將劉振立接下軍委聯合參謀部參謀長一職。（圖／翻攝魯網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央軍委委員劉振立昨（7）日以軍委聯合參謀部參謀長的身份參加大陸十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團分組審議，代表他已接下該職務。據了解，劉振立19歲入伍，在改制前的北京軍區和改制後的集團軍、武警部隊均擔任過主官及參謀長一職，同時，他也在2021年晉升上將，2022年10月成為中央軍委委員。

▲劉振立參加上合組織反恐軍演。（圖／翻攝魯網）

公開資訊顯示，劉振立，1964年8月生，河北欒城人。他在1983年入伍，軍旅生涯早期在改制前的北京軍區歷任排長、連長等基層幹部職。直至2012年，當時48歲的劉振立升任第65集團軍軍長，成為當時最年輕的集團軍軍長。

大陸在1979年與越南發生中越戰爭（陸稱，對越自衛反擊戰），劉振立當時僅22歲，帶領連隊在第一線堅守1年多，共擊退敵人進攻36次，戰後榮立一等戰功，之後又曾拿下二等功一次、三等功三次。

2014年2月，劉振立轉任解放軍北京軍區第38集團軍軍長。第38集團軍在韓戰時期曾立下大功，被稱為「王牌中的王牌」，還被時任「抗美援朝」司令彭德懷讚揚，因此又被稱為「萬歲軍」。

劉振立在解放軍中一路升遷，還曾在武警部隊擔任參謀長，歷練完整，直至2021年7月5日，時任陸軍司令的劉振立晉升上將，以57歲的年紀刷新當時最年輕現役上將紀錄。

中共二十大結束後，劉振立在中央軍委副主席以下的委員排序第二，在即將接下國防部長的李尚福之後，而在第十屆全國人大會議分組審議會議上，劉振立以聯合參謀部參謀長身份與會，也證實他已履新職務。