提「革命4階段論」　柯文哲：不會為了擴張收一大堆人

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，目標要衝擊明年2020大選的立委選情。柯文哲3日接受廣播專訪時，重提過去曾說過的「革命四階段論」，強調不要幻想123國家就改變，此外，也不能為了擴張而犧牲掉核心價值，「也就是不要為了了擴張收一大堆人，不分區7席跟10席差很多嗎？何必為此犧牲核心價值」。

柯文哲表示，自己這幾年有個很大的改變，就是理解到不要幻想123就可以改變國家，「文化是要很長遠的」，常常總統大選就一個高峰、一個聲量就沒了，「所以我為什麼一直很希望我台北市長要做滿8年？因為你要做出樣子，讓大家相信這是可以的」。

柯文哲說，相信現在台北市政府蠻順利的，不像第一年第二年會踢到鐵板，都叫不動人，「應該說我只有叫得動蔡壁如而已」，跟局處首長下命令都一副愛理不理的，都開玩笑當時的自己根本是漢獻帝，朝廷都是曹操跟董卓。柯說，那系統當時還不熟、又沒有經驗，當然是被牽著鼻子走。主持人問到，過去市府官員流動頻繁，柯笑說，也許人家就不喜歡我這樣子，因為傳統政治文化淺規則完全都不理，「我常常有人要離職就離職，還要安排職務幹嘛？」

▲儘管組黨了，但柯文哲表示，不會為了擴張亂收人。（圖／記者林敬旻攝）

接著柯文哲便說到，今天跟幕僚講到政黨4個原則，第一個叫革命靠宣傳，「我們不是政治上的領導人是文化上的傳道者，要相信軟實力而不是硬實力，硬實力就是我強迫你遵守規則，軟實力就是你要說服他相信你的觀念」。

「我個人的理念，我怎麼看都覺得證嚴法師的影響力在台灣比小英大，因為當總統有任期，也常常是因為權勢別人才尊敬你」，柯文哲說，證嚴法師講話輕輕柔柔很客氣，下面慈濟的跑來跑去，多認真。

科聞哲接著表示，第二條是革命分階段，絕對不要幻想123國家就改變，所以革命分階段就是能做的先做，「你看中國改革開放，也是要從深圳開始」；再來革命需隊伍，你還是要有核心隊伍，其實我現在市府內透過遴選制度慢慢開始建立核心隊伍，價值理念相同，市政運作也比較順。

最後則是革命要過半。柯文哲說，這是他現在一直告誡自己，不可以因為擴張而犧牲掉你的核心價值，也就是不要為了擴張收一大堆人，「不分區7席跟10席差很多嗎？何必為此犧牲核心價值」，會把企業文化或核心價值列為優先，寧可慢一點，也不要擴張太快。

