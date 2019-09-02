中和等紅燈「美背太銷魂」他急求搭訕術　本尊正面照出土...清純女神美翻

▲車陣中的美麗風景阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前在中和景平路口等紅燈時，赫然發現前面有一道唯美風景，只見女騎士穿著平口小可愛，纖細背影讓他心癢難耐，立刻發文求搭訕招數；沒想到，老司機文釣出本尊朋友，立刻把女神給出賣了。

當時，男騎士在路口停等紅燈，無聊之餘他驚見，右前方的長髮妹子背影超正，一席格紋平口小可愛，搭配黑色高腰短褲，曼妙身材一覽無遺。為了把握難得豔遇，他急忙上「爆廢公社」po文求助，直呼「求搭訕方式，在線等。」

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▲正面照好甜美阿。（圖／翻攝自「啾咪mua」）

這一幕狂吸超過8千人按讚，網友們也紛紛笑回，「人家趕著上班沒空跟你哈啦」、「買下漢寶之星送她即可」、「景平路！跟好！交給我！馬上到」、「三聯單上會有電話號碼」、「撞上去，你連她父母都認識了」、「走過去抽走鑰匙」。

沒想到，這篇文不只引來各路老司機，也把本尊的親友團給喚來了。事實上，這位女騎士是外拍小模，她也在粉專「啾咪mua」笑回，「爆廢公社po的是背影，那就來張正面照，放送一下福利」。

從自拍照可見，妹子擁有精緻五官及白皙皮膚，笑起來相當甜美，前方還隱約露出事業線，讓男網友們不禁讚嘆，「正反面都超美~ 」、「廢友卡一個簽到，正」、「好明星臉喔」。

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▼本尊是外拍小模。（圖／翻攝自「啾咪mua」）