讓警察更有力量！　蘇貞昌：從制度、政策和資源面全力支持

▲行政院長蘇貞昌出席警大校慶暨開學典禮。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「警察大學83週年校慶暨開學典禮」、1日於桃園龜山校區舉行。行政院長蘇貞昌出席典禮中強調，國家會從制度、政策及資源面，給予警察支持，讓警察更有力量。例如酒店或夜店的鬧事者只能依「社會秩序維護法」裁罰，經修改「刑法」相關規定；員警在高速公路執勤受傷，政府立刻動用第二預備金，增加國道公路警察執勤安全。

蘇院長指出，從各項數據可看出，警察在國人心目中的好感度愈來愈好，創歷史新高。他說，前天看到警察同仁緝獲有強大武力的通緝犯；8月31日則看到警察同仁遠赴伊拉克，為一個孩子被帶走的媽媽，把孩子迢迢萬里抱回來。

蘇院長說，國人為此喝采的背後，是多少警察的辛苦？如果不是有平日的努力，與國際聯繫、認真學習、精通外語，加上良好的組織默契與團隊同心合力，這個小孩哪能回到母親的胸懷？這都是每一個警察同仁盡心盡力的結果。

▲行政院長蘇貞昌出席警大校慶暨開學典禮。（圖／行政院提供）

蘇院長強調，警察之所以有力量，除了國人的支持及警察同仁的努力外，國家也會從制度、政策及資源面給予支持。例如警政署長曾提出，酒店或夜店的鬧事者只能依「社會秩序維護法」裁罰，他也立刻請內政部長修改「刑法」相關規定；而員警在高速公路執勤受傷，他立刻動用第二預備金，租用大型貨車加裝緩撞設備等，增加國道公路警察執勤安全。