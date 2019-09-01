謠指韓國瑜跳樓亡　蘇貞昌：警方已主動偵辦「假訊息」

▲行政院長蘇貞昌出席中央警察大學校慶暨開學典禮，表示「假新聞」非常不應該。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌1日出席中央警察大學慶祝83週年校慶暨開學典禮，對於媒體詢問，以往碰到「假新聞」都會跳起來譴責，對於國民黨2020總統參選人韓國瑜現在傳出有跳樓身亡的假新聞，是否用同樣的標準表示，這個非常不應該， 也是明顯的假訊息，警方已主動偵辦，希望不要再有這種事情發生。

針對高雄市新聞局長王淺秋指責他，在敗選過後擔任行政院長要職，且迄今都沒有看到蘇院長的具體政績？蘇貞昌淡然回應：那可以請她看看我的臉書，請她每天早上看看圖卡，就知道行政院是多麼認真辛苦的在做事。

至於，2020大選在即，要如何防範假新聞？蘇院長表示，凡事假的都很不應該，尤其對於人身的冒犯，我們都予以譴責，無論是平常各種訊息，都已經不該有假訊息，選舉更應該用公平的機制，大家應該理性判斷，不要有任何人身攻擊，更不要有假訊息。

而有關王淺秋批說，蘇貞昌院長動不動發官威來指責地方首長？蘇院長也回應說，他對於地方都非常關心，對於首長都只有鼓勵，當然基於職責所在都會要求所有首長，都應該堅守崗位努力做事才是符合選民期待。