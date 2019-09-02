蔡英文、蘇貞昌提醒！單身、婚育租金補貼申請2日開跑

▲蔡英文提醒要記得申請補助。（圖／翻攝蔡英文LINE）



記者蔡文鈴／綜合報導

9月開始有許多新制上路，政府照顧單身青年以及新婚家庭的補助津貼於2日開放申請，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌一早透過官方LINE帳號提醒大家記得申請。

行政院推出「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，每月最高補助5000元！讓單身青年和婚育家庭都得到更多照顧，從2日開放申請至27日截止。

內政部9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，最高可享有5千元的補助。

▲租金補貼金額表。（圖／內政部提供）



民眾可透過書面或網路申辦；若要書面申請的話，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或送至申請人租賃住宅所在地的主管機關受理；採線上申請方式者，請至內政部建置單身婚育租金補貼線上申請作業網站提出申請並上傳相關文件。

此外，政府持續推出「秋冬旅遊補助」於9月1日正式上路；方案包含自由行、團客最高皆可補1000元，周日至周五均適用。若至離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球等）自由行者，還可再多使用一次補助，不分平假日均補助1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。

▲蘇貞昌提醒要記得申請補助。（圖／翻攝蘇貞昌LINE）

其他人也看了這些...

► 九一新制明上路！9個新措施一次搞懂 測速開罰、各種補助省荷包必看