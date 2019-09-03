快訊／黃之鋒拜會民進黨　愛國同心會來10人...怒嗆：滾回去！你是一坨屎

▲愛國同心會成員到民進黨中央抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請，3日上午訪台，將先後拜會時代力量黨團、民進黨中央黨部。下午3時，黃之鋒等人抵達黨中央，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉會面。早在黃之鋒抵達前，愛國同心會早早就先抵達黨部，不過人數只有近十人，現場舉著牌子怒嗆黃之鋒「滾回去」。

黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日上午9時許抵台，3人神色輕鬆，一路有說有笑，心情明顯相當放鬆。面對記者訪問，黃之鋒提出此次來台的3個目的，一是希望能夠跟台灣分享香港的情況，其次，是希望台灣可以有一個援助的機制，也希望聽聽台灣不同立委跟政黨的意見。

黃之鋒3日下午拜會民進黨，搶在他抵達總部前，愛國同心會先聚集在黨部外抗議，不過人數只有近十人。愛國同心會成員手拿「黃之瘋你是一坨屎」、「港獨滾回去」等標語，朝著黨部狂吼，「黃之鋒滾回去！」不過可能因為人數不多，顯得有些無力，最後黃之鋒等人直接坐車進入黨部，讓抗議團體撲了空。

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