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吳太太暴動啦！「雙帥對決」吳怡農最認同蔣萬安這一點...

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▲吳怡農。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲吳怡農。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，自從要接受徵召參選北市立委第3選區（中山松山）、挑戰國民黨立委蔣萬安的消息傳出後，就受到許多網友關注。吳怡農3日軍人節首度公開接受媒體採訪，提到「雙帥對決」，透露自己最認同蔣萬安的一點就是「萬安兒很帥」。

吳怡農傳出要被民進黨徵召對決蔣萬安後就話題不斷，3日終於首度公開受訪。曾是特戰隊的吳怡農表示，自己當初放棄美國籍回台入伍，因為年紀已經三十多歲，被同袍稱作是「吳叔叔」，在軍中看見國軍的辛苦，希望趁著軍人節向國軍致敬。

吳怡農說，自己過去十幾年在國外工作的經歷，如果日後如願進入國會，包含國防、外交、經濟都會是關注的焦點，「我在國外工作的經歷，看到許多台灣在國際市場的優勢，但同時也碰到不少挑戰，要怎麼改善台灣的投資環境，需要大家一起努力。」

談到對手蔣萬安，吳怡農回應，因為目前還沒有正式被提名，所以不方便評論。不過，他透露，自己跟蔣萬安因為年紀相仿，又有一些共同好友，覺得對方是不錯的人，「他有一個想法我非常認同，他覺得他兒子很帥，完全沒有錯。」

針對遲遲沒有被提名，吳怡農說，黨部工作很辛苦，提名過程需要很多協調，絕對支持黨部最後的決定，相信一定會派出最好的人選打這場仗。

此外，因為高顏質吸粉無數，還引出超多「吳太太」，吳怡農害羞說希望大家持續關心、支持理念。提及如何保持身材，他稱自己最近行程滿檔，比較少時間運動，但一定會保持好體態。面對媒體拱現場示範一下扶力挺身，他害羞婉拒，但邀請大家一起進健身房運動。

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