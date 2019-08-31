綠營男神吳怡農壯闊胸肌「繃裂白襯衫」　網友抓狂：手臂有亮點

▲吳怡農繃裂照片引起網友暴動。（圖／翻攝自Facebook／壯闊台灣 吳怡農，下同）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，自從要接受徵召參選北市立委第3選區（中山松山）、挑戰國民黨立委蔣萬安的消息傳出後，就受到許多網友關注。雖然至今仍未確定，但他網路聲量持續高漲，日前他PO出2張照片，其中一張鈕扣都要繃開，再度引起網友暴動。

吳怡農在臉書粉絲專頁《壯闊臺灣 吳怡農》發文「這兩週陸續拜訪了兩位前輩！」，透露他拜訪了蕭美琴、羅致政。他文中表示感謝2位前輩和他分享寶貴參政經驗，「言談中，我深刻感受到兩位委員對台灣的愛、對家園的責任感，這也是我站出來爭取台北市立法委員的初衷。」

▲吳怡農跟蕭美琴的合照。

吳怡農同時也PO出他跟蕭美琴、羅致政的合照，其中他跟羅致政合照的照片引起廣大網友關注，因為照片中的吳怡農只穿著白色襯衫，而胸前的鈕扣被吳怡農壯闊的胸肌擠壓下，整個快要繃裂。

網友看到這照片後紛紛留言說「快繃開了」、「好胸」、「我聽到鈕扣在尖叫了」、「胸跟手臂的線條很可以」、「扣子壞得好xddddd」；也有網友發現到吳怡農手臂爆出的血管、青筋，也留言說「那手臂充滿power 」。