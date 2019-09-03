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吳怡農PO當兵照慶祝軍人節　「地方吳太太」暴動喊：帥到沒天理

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▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

今天是9月3日軍人節，政治人物紛紛PO出自己當兵時的照片憶當年，而有意替民進黨出征中山松山區立委的「男神」吳怡農也不例外，陸軍特戰部隊出身的他，3日透過臉書PO出從前當兵的照片，卻意外引起「地方吳太太」暴動，網友紛紛留言表示，「台中吳太太之一報到」、「高雄吳太太報到」、「每天來一篇的話，認老公的人都要擠滿一個松山區了」

為了慶祝軍人節，吳怡農回憶當年當兵的時的情景，他透過臉書表示，2014年3月27日他到軍中新訓報到，從他放棄美國籍那天開始，就期待著入伍這天的到來，「服兵役對我來說，不僅滿足對軍事的喜好與想像，我更希望透過這件事，堅定自己與這塊土地的連結，我渴望當兵，我渴望能保家衛國」。

▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

吳怡農說，他在美國生活十多年，瞭解美國社會對軍職的嚮往與尊敬，那是與台灣社會截然不同的觀點，而總統蔡英文上任後，在這方面做了很多努力，「從軍是一份光榮的使命，我知道每一個軍人都是這樣看自己，我也希望整個社會能這樣看待軍人」。

吳怡農強調，如何改善軍中的管理文化，提供更好的教育與訓練，讓軍人得到更多的尊重，是他未來進入國會後最重要的工作，「9月3日是軍人節，我很想念我軍中的同袍們。我想跟所有的弟兄姐妹說：謝謝你們保衛台灣！你們是台灣的驕傲！」

另外，吳怡農也PO出他當年身為陸軍特戰部隊的照片，陽光帥氣的外型再度引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「都給你帥就好了，罰你當選立委用力保護台灣！」、「地方吳太太要暴動了喔喔喔」、「台中吳太太之一報到」、「高雄吳太太報到」、「每天來一篇的話，認老公的人都要擠滿一個松山區了」、「帥成這樣！還有天理嗎？」

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