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人妻熱戀同事「瘋狂壞壞」懷孕　設局綠帽夫「補票」墮胎

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▲▼ 結婚，外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻外遇已婚小王，為小王懷孕墮胎後被分手，傷心欲絕地向老公坦承偷吃。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

40歲人妻「小玉」熱戀上35歲已婚男同事「阿文」，2人瘋狂性愛還自拍影片，結果小玉不小心懷了孕，回家拼命對老公撒嬌求愛成功後，再以無力養小孩為由，騙老公簽名同意人工流產，沒想到阿文變心決定回歸家庭，小玉傷心欲絕地把影片以及露骨的LINE對話給老公，驚覺戴綠帽的老公憤而提告，台北地檢署3日依通姦等罪起訴小玉和阿文。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲熟人妻和小5歲的男同事在摩鐵、男方家中偷情至少5次。（示意圖於本案無關／取自免費圖庫PEXELS）

據了解，小玉身材嬌小玲瓏、長相秀氣，外表完全看不出是已經40歲的人妻、人母，她原本在北部地區某醫院工作，因為從事行政業務，常因電腦網路問題，找同在院內的資訊同事阿文幫忙，而阿文外表白淨，身材高大，雖然也有妻小，但是單身赴任在醫院附近租屋，2人因工作認識結緣，互換私人聯絡方式，迅速發展出婚外情。

2017年3月間，2人首度相約上摩鐵開房間，之後小玉不但跟著阿文回到單身宿舍偷情，還曾經趁阿文妻子不在，一起到阿文在台北的家裡嘿咻，並自拍性愛影片，小玉對阿文愛到不可自拔，幫阿文取了暱稱「大白豬」，阿文則在簡訊中稱呼小玉「老婆」，還挑逗地說：「我吃早餐，你吃巨棒」。

▲女性如何體驗性愛（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小玉的外表完全看不出是已經有小孩的40歲人妻。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

2018年4月間，小玉發現自己懷孕了，但是她和老公從生下第二胎後，就幾乎沒有行房，為了合法墮胎又要避免懷疑，決定對老公拼命撒嬌，老公上了一天班累到不行，但禁不住妻子的熱烈求愛而成全她，隔沒幾天，小玉說自己懷孕了，但家中經濟因素不能再多養孩子，老公驚訝自己竟然「一次就中」之餘，也答應去醫院簽名讓小玉接受人工流產。

沒想到，之後阿文卻開始疏遠小玉，帶著妻子孩子一起到日本旅遊，小玉妒火中燒，要求阿文趕快依約離婚，和她共享未來人生，阿文不但拒絕，並在2018年底表明要斷了這場畸戀，小玉感覺遭到背叛，傷心欲絕，拿著2段珍藏的性愛影片，以及2人對話紀錄，向老公坦白。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲小玉的老公看到妻子與小王激烈性愛影片，驚覺戴綠帽，還被騙去簽名同意墮胎。（示意圖與本案無關／翻攝pixabay）

小玉的老公看了平日文靜的妻子在影片中激烈演出，驚覺自己不但戴了綠帽，還被妻子設局「補票」墮胎，憤而找阿文夫妻對質，最後和解談不攏，小玉老公和阿文妻子各自控告彼此配偶涉嫌妨害家庭，雖然小玉老公最後心軟對小玉撤告，台北地檢署仍根據性愛影片以及2人自白，認定2人涉嫌5次通姦相姦犯行，依法起訴。

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