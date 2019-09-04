每10天摩鐵開戰一次！人妻瞞夫「夾娃娃」　結局只有小王揹雙罪

記者黃翊婷／綜合報導

已婚人妻小芸（化名）2017年間與阿嘉（化名）發生婚外情，兩人大約每10天就相約到摩鐵床戰一次，後來不小心懷孕，於是前往新竹某婦產科診所進行人工流產手術，並偽造女方丈夫的簽名簽下手術、麻醉同意書，最後雙雙挨告。其中，阿嘉還要再揹上一條相姦罪，加上有公共危險前科，被新竹地院法官判處7個月有期徒刑，得易科罰金21萬元。

▲小芸與阿嘉每10天就相約嘿咻。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿嘉明知小芸是有夫之婦，仍暈船陷入熱戀，兩人自2017年3月起以每10天一次的頻率，分別在女方住處、摩鐵等地發生多次性行為，後來不小心懷孕，為了避免被女方的丈夫發現，他們隨即在同年5月決定前往婦產科診所進行人工流產手術。

阿嘉假冒為小芸的丈夫，分別在手術同意書以及麻醉同意書上簽名、蓋指印，再交由診所人員確認，拿掉孩子之後，兩人仍持續偷情至2017年7月，後來事情露餡，雙雙挨告偽造文書罪、相姦罪以及通姦罪。不過，小芸涉犯通姦罪的部分，經檢方偵查後確定不起訴，所以只有阿嘉一人揹著「雙罪」上法庭。

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▲小芸墮胎後身體虛弱，丈夫這才驚覺自己綠光罩頂。

新竹地院法官認為，阿嘉與小芸連續發生多次相姦行為，對象相同、目的也相同，顯然侵害到同一法益，加上他先前觸犯公共危險被判刑，素行較差，因此依相姦罪判處5月、偽造私文書罪判處4月，合併應執行有期徒刑為7月，得易科罰金21萬元。

至於小芸的部分，法官考量到她犯後坦承犯行，且除了本案之外並沒有其他刑案科刑紀錄，素行良好，最後依偽造私文書罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

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