知名婦產科涉詐健保　拿「孕婦自費檢查」申領補助兩頭賺上千萬

▲禾馨婦產科診所涉像孕婦收費作胎兒檢查後，再向健保署申領診療費補助上千萬元。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

台北禾馨婦產科診所被健保署公布，涉嫌將孕婦自費檢查胎兒後的「講解」項目，以診療費申請健保補助，2年內詐領健保高達1500萬元，其中10名孕婦不甘個資遭用來詐領健保，控告蘇姓醫師違反《個人資料保護法》，台北地檢署調查認為這部分罪嫌不足，但詐保部分則在2日處分蘇緩起訴1年，需繳50萬元給國庫。

根據健保署稽查發現，禾馨集團在台北有5家診所，從2016年1月到2017年12月間申報有異，多名孕婦為了順利生個健康寶寶，自費做了「高層次超音波」檢查，結果被拿去向申請健保補助診療費，等於禾馨跟孕婦收錢後，又向請領補助，病患健保兩頭賺，健保署估計詐領補助約1500萬元，已向禾馨追繳溢領保費。

▲蘇姓醫師獲得緩起訴處分，需繳交國庫50萬元。（圖／資料照）

有10位孕婦認為個資遭盜用拿去詐領補助，不願原諒禾馨負責人蘇姓醫師，健保署將蘇醫依詐欺罪嫌送辦。蘇醫承認請領健保補助，但辯稱診所收費只提供胎兒檢查，服務項目的確沒有包含醫師解說講解，孕婦需要的話，要另外掛號診療。

但檢察官調查認為，到診所檢查後當然會希望醫師說明，否則病患無法自己分析判斷檢查結果，不採信蘇醫的辯詞，認為蘇的確有詐領這10名孕婦診療費補助的罪嫌，不過在申領健保時，附上病患資料也是理所當然，不能以事後被查出涉嫌盜領，就認為蘇醫盜用個資，因此最後僅依詐欺罪嫌，處分蘇醫緩起訴1年，條件是需繳庫50萬元。

【其他新聞】

新手爸收彌月紅包開心不起來 「存ATM拒收」買手機被控是假鈔

找研究生當人頭A補助 台科大營建教授10年詐領3千萬元起訴

恩客帶酒店妹出場！KTV「狂歡搖搖」 還揪團「play摳OO」...她泣：我醉了