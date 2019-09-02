官員要「胸大皮膚白」　然後應召站神預測躲臨檢…搜出大批「公關茶」

▲移民署吳姓分隊長曾因涉嫌接受性招待、包庇應召站業者遭約談，因查無行收賄事證獲處分不起訴。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北應召站業者李姓男子，多次神預測警方臨檢時間提前「店休」而被盯上，發現移民署吳姓分隊長曾電話召妓要求「胸大、皮膚白」，檢廉懷疑有警務人員接受性招待等好處包庇應召站，但搜索約談多名現、退職警官，卻只在李家查扣一大堆茶葉禮盒，李稱作個人公關用，否認行賄，因查無相關帳冊等事證，2日僅依媒介色情營利罪起訴李男等和1名郭姓退休警察等色情業者，現職警務人員都不起訴。

據了解，李姓男子先前就曾在新北是涉嫌經營應召站並行賄警員的紀錄，案件經法院判決確定後捲土重來，繼續引進大陸女子來台，到台北市3間旅館房內與男客從事性交易，而李男時常神準預測警方臨檢時間，常事前就排定暫停營業，即使偶而被警方查獲旗下女子涉嫌賣淫，仍大言不殘地說「不用擔心，我有認識人」。

▲林姓派出所巡官被疑涉嫌包庇應召站業者，但最後查無事證。（圖／記者趙永博攝）

檢廉接獲線報，懷疑有警務人員暗助李男經營應召站，展開監聽發現，吳曾在凌晨時間，打電話到移民署辦公室，卻響了2聲就掛斷，而移民署台北專勤隊吳姓分隊長更曾在電話中，要求應召站幫忙安排小姐，還指定要「胸大、皮膚白」，因此積極蒐證後，懷疑有警務人員接受性招待等好處，事前通報臨檢情資給業者，躲避查緝。

但檢察官指揮廉政署在2018年8月間大規模搜索，並約談吳姓分隊長，和新北市三重某派出所林姓巡佐等人後，到案的現役警務人員都矢口否認收賄或提供臨檢消息給業者，李男家中雖被搜出整櫃的茶葉禮盒，但李也堅稱只是平時用來作個人公關，並未行賄。

雖檢廉跟監拍到業者帶著茶葉禮盒進入警局的畫面，但無法確認是否進去送禮行賄，檢廉遍查不出李男與警務人員聯繫、行收賄的帳冊等事證，因此將吳姓、林姓2人涉貪部分處分不起訴。不過李男涉嫌經營應召站，並由退休警郭家宏出面租用旅館房間供性交易等事證明確，因此檢察官最後依妨害風化等罪起訴李男、郭男等7名應召站業者與幹部。

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