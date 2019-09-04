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半夜停車場「男女交疊」…眾強光突照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔了

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▲▼車,叫車,Uber。（圖／示意圖／pixabay）

▲陳男和劉女到女方住處附近的停車場密會。（圖／示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

陳姓銀行員和妻子新婚一年後就外遇一名劉姓女子，兩人凌晨在車內坐到一半，突然被數道強光籠罩，隨即被破窗抓姦。當晚陳男在派出所簽下離婚協議書及300萬本票作和解金，事後卻賴帳說沒錢，是因被脅迫和誤導才簽下本票，告上法庭要求撤銷，但一審、二審法官皆不採信其說詞，以敗訴和駁回上訴作結。

判決書指出，2016年10月7日凌晨2時左右，陳男和劉女在台中市太平區劉女租屋處附近的停車場停好車，在車內「促肘長談」。一段時間後，一群人突然冒出來以手持工具破窗後，紛紛拿出手電筒對著兩人照亮，並用手機錄下兩人的狼狽樣。

▲▼停車場。（圖／pixabay）

▲徵信社人員看到陳男趴上劉女，隨即帶著手電筒猛照車內，並拿出手機錄影。（圖／pixabay）

陳男表示，陳妻到場後報警處理，他和劉女隨即被帶到警局，由於前妻委託律師和其他人和他談判，揚言要要提告妨害家庭及損害賠償，才會嚇得他倉促答應前妻提出的條件，簽下離婚協議書之外，還當場簽了300萬元的本票。

30歲不到的陳男辯稱，簽字當下他以為有配偶的人，只要深夜和女子同車就可能觸犯刑責，加上當時時間晚了他的身心都相當疲憊，才會在資訊不對等的情況下誤簽本票。他哀求負擔太沉重，希望能撤銷判決或減輕給付金額。

前妻打臉陳男說詞，表示兩人結婚一年多後，她就發現陳男與其他女人接吻的照片，加上陳男後來提出離婚，她才會受氣回擊，請徵信社蒐證。她指出，事發當天陳男根本就已經在劉女上面，徵信社人員等到這幕才開始錄影、敲車窗。

前妻進一步表示，她當天進警局協調時，只有說要提起刑事告訴，並沒有脅迫對方，而且兩造和平地討論6小時才達成協議，甚在還在紙上加註「除男方有違約不給付本條約定款項之情事外，女方不得執之聲請強制執行」等對陳男仁慈的條款。

屏東地院及高雄高分院皆認為，雙方經數小時的討論達成共識，內容談及和解金額和子女等多面向的問題，加上陳男大學畢業後在銀行上班，至今已有8年工作經驗，理應有足夠的判斷力，因此判他敗訴及駁回上訴，但仍可再上訴。

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