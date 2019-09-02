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來台花19萬元植髮變更禿　大馬男找記者投訴採訪又衰吃官司

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▲▼醫美，植髮，禿頭，微整，掉髮，示意圖。（圖／CFP）

▲馬來西亞籍男子專程到台灣花了19萬元植髮，結果發現頭髮越來越少。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞姚姓男子2017年間專程來台植髮，結果花了19萬元，額頭髮際線卻越來越高，隔年回台到植髮診所質問，並向媒體投訴表達不滿，沒想到被診所控告涉嫌無故侵入他人建築物、恐嚇等罪，台北地檢署調查後，認為姚男在營業時間進入診所，且向媒體投訴親身遭遇是行使個人權利，並非「惡害告知」，2日處分不起訴姚男。

據了解，姚男年約30多歲，因髮際線逐年向上，為了避免出現M型禿，2017年間上網找尋相關資訊，覺得台灣的植髮技術好而且便宜，因此專程來台灣找植髮診所，花了新台幣19萬元，植2500根，結果回馬來西亞後發現，M型髮際線越來越明顯。

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲姚男向媒體投訴花錢植髮沒收到效果反遭控告恐嚇等罪。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫PAKUTASO）

姚男不滿花錢沒收到效果，隔年再來台灣到診所質問，並表示將向媒體投訴，事後也真的有媒體報導姚男花錢植髮變更禿的新聞，診所鄒姓院長和員工認為被以爆料為由恐嚇，另外也告姚男闖入診所涉嫌無故侵入他人建築物罪。

但檢察官調查，姚男是為了植髮問題在營業時間進入診所，不能說是無故侵入，至於姚男向媒體投訴爆料的部分，就像是一般人覺得權益受損揚言提告，只是在行使個人權利，與法定的「加害生命、身體、自由、名譽、財產」等惡害告知不符，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴姚男。

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