左右一刀傷見骨！美艷人妻當街慘遭「割喉放血」　6歲女兒目睹狂抖：沒有媽媽了

▲美艷人妻當街遭割喉放血。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

9月1日開學第一天，江西省贛州市一位美艷人妻中午接6歲的女兒放學，剛走出學校，就慘遭才離婚半個月的前夫狠狠割喉放血，當場脖子見骨血流滿身。女兒親眼目睹「血腥一幕」全身發抖，大哭慘叫，「我沒有媽媽了！」

據《看看新聞》報導，廖姓人妻和女兒中午走出校門後，在不遠處的公交站台上突然被一名男子襲擊。目擊者表示，「當時，有一個男的拿刀劃了一個女的脖子。」她隨後被送到醫院，因受傷嚴重，緊急實施了手術，目前正在醫院接受治療。

廖女甦醒後淚訴，當時她正準備騎車帶女兒回家，不料半個月前剛離婚的吳姓前夫突然出現，「他叫我跟他回去，說什麼做最後的了結，因為我堅決不去，他就突然掏出刀來，直接左右劃了我脖子。」

▲廖女受傷嚴重。（圖／翻攝自《看看新聞》）

對前妻行兇後，吳男馬上自殘，在自己脖子上也劃了一刀，隨後也被送到醫院治療。事後，他說，當時就是想在前妻面前嚇嚇她。

案發時，女兒親眼看到這一幕，哭得一身發抖，「我沒有媽媽了，趕快去報警，抓起我爸爸來，他殺人了。」

目前，警方已經介入調查。

▼前夫曾揚言要「家破人亡」。（圖／翻攝自《看看新聞》）