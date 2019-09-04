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人夫外遇10年離家不離婚「帶小三遊九寨溝」　妻崩潰「家都我在顧」怒告

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備份LINE訊息求助官方這樣回　連3C達人都怒了。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟男外遇10年離家不離婚，孟妻在LINE上與丈夫痛訴「家都我在顧」，並怒告小三。（示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

記者羅志華／台北報導

台北1名孟姓人夫與楊女外遇多年，孟妻為家庭不斷隱忍，不料孟男竟越做越過火，還大剌剌地與楊女於2016年11月間同遊九寨溝；楊女相當「融入夫庭」，又於2017年8月間與孟男家族至花蓮出遊。孟妻被丈夫糟蹋多年，於2018年8月提出離婚，孟男當下乾脆離家卻於事後反悔，孟妻一氣之下提告楊姓小三。北院8月15日判楊女須賠孟妻20萬元，可上訴。

據判決，孟男與楊姓小三外遇超過10年，孟男在岳父死後更直接帶著小三到處遊山玩水；孟妻心灰意冷與丈夫協議離婚，「是你（孟男）外遇，不願放棄楊女，不要這個家了，我這個做老婆的準備協議書很合理吧？」、「是你外遇導致我們沒有夫妻關係，家事都我在做、孩子也是我在顧，你卻在對的女人負責」、「你半夜不睡覺跟楊女傳LINE，要不就藉口頭疼到銀行睡，其實是去找小三」、「你退休有錢了，就為小三搬出去不要家、不要孩子」；但孟男只冷冷回說，「我外遇前10年，我們就已經沒有正常夫妻關係了」、「就算我說過要到銀行睡，也沒幾次，楊女也不用我養」。

孟男與妻子早已感情疏遠，見她講得明白，索性直接離家，卻於事後反悔不願離婚；孟男小女兒看不下去，向媽媽報告楊女與爸爸家族到花蓮出遊一事，孟妻情緒崩潰，憤而向楊女提出告訴。

法院審理時，楊女辯稱與孟男僅為多年好友關係，且無論九寨溝或花蓮出遊，皆是團體出遊，沒有任何踰矩行為；但孟妻卻提出多項證據打臉，包含孟男與楊女2014年一起報名農場出遊、女兒向孟男抱怨「阿姨」的對話紀錄、她與孟男間的對話及離婚協議書等內容，且孟男也坦承與楊女外遇。北院判楊女須賠孟妻20萬元，可上訴。

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