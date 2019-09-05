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與小三爽戰64回！最狂「1天5連砲」　掏千萬安撫...妻「留美好回憶」原諒她

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▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲陳男與小三戰遍北中摩鐵，最後拿出一千萬，妻因此原諒小三，法官判公訴不受理。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子與妻子結婚多年，卻與周姓小三發生婚外情，2人戰遍北中各大摩鐵，最高紀錄還曾一天5砲。陳妻發現後憤而提告，但陳男事後與陳妻達成協議，將1千萬元財產歸給陳妻所有，陳妻撤告，陳男也獲不起訴處分，周女則被依相姦罪起訴。法官審理時，查出陳妻曾傳訊要周女不要互相折磨，「保持美好回憶」，因此認為周女已獲寬恕，判決公訴不受理。

判決書指出，陳男與妻子結婚13年，育有1兒1女，自從認識周女後，2人進而發展出婚外情，並在2015年7月至2016年2月間，分別在台北市、台中市共25間摩鐵發生關係，次數高達64次，最高紀錄一天還曾發生關係5次。

陳妻事後發現陳男與周女2人關係後憤而提告，周女也被依相姦罪起訴。然而，在法院審理期間，有證人出面證稱，在陳妻得知陳男婚外情後，曾經聽見陳妻與對方通話討論陳男要支付多少金額給她，「曾經提及金額是1千萬元還有房地產」，且事後陳妻還有傳訊感謝周女此事，「所以我認為陳妻有拿到這筆錢。」

此外，證人還提到，周女在此事之後私密照被散播，周女還為此求助證人，周女丈夫也因此對陳男提告。陳男被提告後，陳妻還為此跟周女說，很感謝周女讓她們的婚姻能夠再次增溫，陳妻也因此拿到想要拿到的部分，「所以陳妻很感謝周女，說她已經放下了過去的事情，同時也希望周女和陳妻一樣原諒、放下過去的事情，請求周女能夠請她先生不要對陳男提告」。

對此，法官在審理時也查出，陳妻曾傳訊，「如今想再說一次謝謝妳！因為有妳我們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要，謝謝妳讓我們家的感情增加了厚度跟溫度！」、「如果事情完善處理好，很樂意跟妳繼續作朋友」、「過程是美好的，就保持美好回憶」。

法官認為，按照常理，「對於配偶與第三人發生通姦之情事，若非宥恕，豈可能對第三人表示感謝，並願意繼續與第三人為友」，且還傳訊「過程是美好的就保持美好回憶」等語，認定陳妻已原諒周女，因此判決公訴不受理。全案可上訴。

法官認為衡諸常情，對於配偶與第三人發生通姦之情事，若非寬恕，豈可能對第三人表示感謝，並願意繼續與第三人為友，並同意認為「過程是美好的就保持美好回憶」等語？認定小秋已原諒小夏，遂判決公訴不受理。全案可上訴。

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