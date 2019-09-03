喝完米漿！他一拆杯膜「杯底光景」世界崩　蒼白小肚外翻…網驚吐：剛脫皮

▲原PO要洗紙杯的時候，看見崩潰一幕。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喝完飲料，習慣把容器用水沖一沖再丟進垃圾桶，但拆開包裝後，看到這一幕到底該如何是好？一名男網友日前買了一杯米漿，喝完之後把上面封膜拆開，「不拆開還沒事，拆開之後，覺得我的世界要崩塌了。」原PO接著用一張照片解釋一切，讓其他網友直呼，「這個真的會吐死」、「所以沒事不要撕開膜。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示，他喝完整杯米漿後，拆開封膜打算洗一洗之後要回收，結果不拆開還沒事，拆開之後，看到杯底的光景，「覺得我的世界要崩塌了。」

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原PO接著貼出照片，只見紙杯底下還殘留一點點米漿，但乳棕色的液體旁邊卻躺著一隻小蟑螂，吸管口則是幾乎正對牠的頭。這隻小小強在杯底呈現微側躺姿勢，露出蒼白的肚子和幾隻腳。男網友雖然相當崩潰，但也體諒地在文中表示，「商家也很辛苦，我不會追究，我只是想為我嘔吐的心情抱怨一下。」

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▲是小強啊啊啊啊啊啊啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友忍不住直呼，「這補過頭了」、「營養全部溶在米漿裡了……嘔嘔嘔」、「還好不是在嘴巴發現」、「隱約覺得肚子在滾了」、「好噁心喔！這要記取教訓，以後喝完不要打開洗了，眼不見為淨」、「眼睛一直看著你餒」、「你看牠的眼睛，多麼無辜啊」、「牠全身的黑色素都給你了」、「應該是剛脫皮啦，說泡到退色的人真的不太懂蟑螂。」

還有人仿小小強的語氣留言，「蟑螂：嘿，兄弟，你來啦，快一起來玩潛水啊」、「我喝過豆漿也這樣過」、「謝謝您找到了我」、「你在看我嗎」、「為什麼要把我的泡澡水漏掉？我沒穿衣服欸，討厭」、「人家只是想洗個美白澡而已，只是一不小心失足。」

另外，從留言中可以發現，比起其他的飲品，米漿似乎最容易中獎，「之前有爆友喝到蜘蛛腿，也是米漿」、「爸爸喝過壁虎～想說米漿怎麼會稠到吸不起來，打開蓋子看到剩一半的壁虎，另一半不知道是不是已經……」、「還好啦……曾經幫我媽咪買了一杯熱米漿給她當早餐……她喝一喝覺得米漿怎有東西……撕開封膜倒出來一看……#是一隻十公分長的小蜈蚣……#而且還斷了一小截，從此後我媽咪不敢再喝米漿了。」

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