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爽吃雞蛋冰！時尚媽當小姊妹面「垃圾丟地」…一腳掃進沙發　網見亮點開噴

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO看到時尚媽在小孩面前亂丟垃圾。（圖經變色處理／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

身教、言教對孩子來說都相當重要。一名女網友日前卻看到「最壞的示範」，她近日到兒童新樂園，說明明到處都是垃圾桶，看到有位「看起來時尚的媽媽」吃完雞蛋冰後，當自己小孩的面把垃圾丟在地上，並「順腳」踢到椅子底下。網友紛紛看傻，「外表水水，內在拉撒鬼」、「行為把氣質的花洋裝都穿low了。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中點名「這位看起來時尚的媽媽（客套話），妳在都是兒童的兒童新樂園裡，當著自己的小孩面前將剛吃完的雞蛋冰，丟在地上再順腳的踢進椅子下方，妳知道兒童新樂園裡到處都是垃圾桶嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO貼出3個憤怒的表情符號後，就用hashtag表示「#最壞的示範」、「#一分鐘的腳程就有垃圾桶」、「#孩子的教育不能等」、「#黏踢踢的有想過清潔人員的辛勞嗎」、「#應大家要求重上照片其實也沒拍到正面」、「#希望有這位媽媽的朋友看到文規勸她」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲時尚媽把垃圾踢到椅子底下。（圖經變色處理／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，原PO點名的時尚媽感覺四肢纖細，她身穿細肩帶碎花洋裝，頭髮綁成一個低的包包頭，配上一雙滿是髒汙的小白鞋，坐在沙發上回訊息。而時尚媽一旁還坐著2個小女孩，穿著花朵圖案無袖連身裙姐妹裝。但仔細看看時尚媽的右腳後方，卻有雞蛋冰的垃圾藏在沙發底下。

看到照片後，其他網友也相當傻眼，「這樣乾淨的地方怎麼也丟的下去啊，我都覺得很丟臉」、「一個眼不見為淨」、「老一輩說的外表水水，內在拉撒鬼」、「真的有誇張，一開始看文以為是小孩丟的，然後再看一次，竟然是媽媽丟的」、「上個月才帶兒子女兒去兒童新樂園玩，很乾淨，園區裡都一直看到清潔人員在打掃，這位媽媽真的是很不良的示範。」

還有人忍不住一直看時尚媽的鞋子，「鞋子也太髒了啦」、「鞋子真的……好髒」、「她的鞋好髒，我不行」、「穿得漂漂亮亮，鞋子真的……敗筆」、「沒辦法用心去保持鞋子的潔白，就不要買全白鞋」、「沒想到大家都跟我一樣注意到鞋子超級髒，無法忍受白鞋搞的這麼髒還穿出門啊」、「光看鞋子就知道不是一個愛乾淨的媽媽，一個不愛乾淨的媽媽又怎麼會教育小孩『垃圾不能亂丟，清潔人員會很辛苦』。」

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