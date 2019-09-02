平日默默送菜！好鄰居加碼「登門送3朵花」藏果凍中　萬人秒瘋：還有空屋嗎

▲原PO鄰居送來藝術果凍花。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這款好鄰居，真的讓人超羨慕！一名女網友發文，說樓下鄰居「沒事就送一堆自己種的青菜」，每次都默默放了就走。近日鄰居突然按門鈴登門送果凍，看到成品讓原PO直呼，「到現在沒人敢切它，真的是藝術品來的！」照片則是網友紛紛驚呼，「你太有福氣了」、「我也要這種鄰居」、「請問還有空屋嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中直呼「爆怨我們家樓下的鄰居」，因為對方沒事就送一堆自己種的青菜，像是地瓜葉、絲瓜、茄子、空心菜，而且對方都是默默的上樓、把菜放在鞋櫃上就走了。

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「昨天突然來按門鈴，送了一個這個果凍『我老婆隨便做的跟你們分享』」，原PO說，當時是阿嬤開的門，老人家把東西拿進門後，就跑到她房間說，「樓下送了一個很厲害但他老婆隨便做的果凍。」

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▲這……這是隨便做的？也太美了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

結果原PO一看就驚呼，「哇塞！也太隨便，到現在沒人敢切它，真的是藝術品來的」，附上3顆愛心後，她也直謝鄰居並笑說，「謝謝好鄰居，抱怨您，我在減肥啊啊啊啊啊啊！」不過就算捨不得切也還是得切，因為「阿嬤默默表示說：鄰居說塑膠碗要還他XD，所以現在就等看誰要當第一刀下手的人了XD」。

看到這個藝術果凍花的照片後，其他網友也紛紛驚呼，「超美的，請問樓上鄰居隔壁的有要搬走嗎」、「這很難做，我會做，每個花瓣跟花蕊是戳出來，然後把顏色倒進去」、「隨便做這麽美，想知道認真做的樣子」、「我家鄰居只會隨便丟鐵釘」、「你們好有福氣，有這麼千金難買的好鄰居」、「千年修得好鄰居」、「這篇哪是抱怨……明明就是炫耀。」

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