外送平台「世紀對決」兩敗俱傷！　眼尖網識破：UberEats贏了

▲網友發現UberEats的外送袋沒有翻倒。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送員為了拼接單，可以說是分秒必爭，一名男網友日前就目睹了一場「世紀對決」，UberEats和Foodpanda的外送機車在一處十字路口發生擦撞，2輛車都倒在地上，後座的食物保溫袋也直接掉落在地。眼尖網友發現，這2個保溫袋的翻倒情形不太一樣，這場美食外送的對決完全是「UberEats贏了！」

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▲先前也有人拍到2家外送平台相撞。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO將照片貼到臉書社團《爆廢公社》並表示，「該來的，終究是躲不過！」形容這2家外送巨頭還是迎來了一場正面對決，最後2台車都倒在馬路上，但車體看起來並沒有嚴重損傷，應該只是輕微的擦撞意外。

有網友發現，雖然2家的外送機車都倒地，但UberEats的袋子並沒有翻過來，代表裡面的食物可能還很完好，並沒有撒出來，「UBER贏了，東西沒倒還能繼續送XDD」

不過，有很多人指出，其實這已經不是第一起外送員擦撞意外，他們為了趕在時間內送達，很多都是違規超速或闖紅燈，「為什麼要這麼趕…」「覺得外送公司獎勵方式不對，拿速度（生命）開玩笑。」「說真的外送很辛苦！但在路上看到他們騎車的方式真的會捏冷汗。」「這兩家外送的，車都騎很快，拼命耶！」「雖然多了一種職業，造福業者跟顧客，但也演變交通的一種亂象。」

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