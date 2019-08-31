外交部：泰菲俄免簽放寬3年檢討一次、中東六國免簽評估研議中

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部31日證實，包含菲律賓、泰國、汶萊、俄羅斯等4國來台免簽待遇將從現行的1年檢討一次，改為3年檢討一次。另外，針對是否開放中東六國免簽待遇，將會在考量國家安全與促進觀光等面向進行整體評估研議。

外交部發言人歐江安表示，我國為推動「新南向政策」，並促進東南亞國家旅客來台旅遊交流，陸續自2016年8月起試辦泰國、汶萊，自2017年11月起試辦菲律賓國民來台的免簽措施。我國並自2018年起試辦俄羅斯免簽。上述4國的免簽待遇將於明年7月31日到期，到期後將改為每3年檢討一次。

至於我國是否進一步給予印尼及越南簽證便利待遇，歐江安說明，考量事涉觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，經跨部會討論，仍維持現行作法。但觀宏專案將由觀光局修改作業規則，往後審核流程將簡化為由觀光局駐外人員審核名單後不必送回觀光局審核，直接送請駐外單位核發簽證，以簡化作業流程縮短作業時間。

此外，跟對中東六個海灣國家（沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特），歐江安指出，該六國國民來台享有電子簽證待遇。海灣產油國遊客有高消費能カ，發展該地區旅遊確具潛力。

歐江安強調，我國長期經營穆斯林友善環境，台灣被評為全球非穆斯林國家對穆斯林友善國第三名。外交部日前與有關單位共同研議促進海灣國家人民來台的推廣旅遊計畫，盼進一步爭取該地區旅客來台觀光。有關單位的意見將陸續彙整，在考量國家安全與促進觀光等面向進行整體評估研議。