宗教公益獎表揚　副總統替菲律賓修女感恩慈濟

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「有一位菲律賓獨魯萬的修女，一定要我代為轉達，感謝慈濟對他們當地的付出」，副總統陳建仁於8月30日出席內政部在台南舉辦的「108年宗教團體表揚大會」，特別在致詞時，公開轉達菲律賓修女對慈濟的感恩。

為感謝各宗教團體在平常的公益事物之外，也投入賑災的協助，並鼓勵宗教團體為台灣這塊土地的努力與付出，內政部在8月30日上午九點，於台南市晶英酒店舉辦「108年宗教團體表揚大會」，包括副總統陳建仁、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲均出席與會。

在「宗教公益獎」部份，有一百多個單位受獎單位，包括天主教、基督教、道教、佛教……等宗教團體，而佛教慈濟功德會由來自花蓮靜思精舍的德悅法師代表領獎。

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慈濟獲獎內容包括：2018年慈濟志工以誠以情長期陪伴身心障礙育幼機構、安養養護機構、監獄與看守所收容人及遊民關懷機構等關懷，定期前往全台393個關懷據點與機關，全年投入志工逾4萬6千人次，受益人數逾17萬人次。

慈濟舉辦讀書會，用真實的人生故事解說佛法的微妙道理，讓大家知曉人間種種苦，向善回饋社會，全台共舉辦逾1.4萬場次，參與志工人次逾17萬。及包括推動環保、蔬食、孝親等宏揚傳統倫理美德、提升社會善良風氣、發揚傳統孝道倫理等獲得肯定。

內政部表示，今年有15個宗教團體獲頒行政院「宗教公益深耕獎」，另外有173個宗教團體獲頒「宗教公益獎」。陳建仁讚譽，獲獎的宗教團體和曾獲諾貝爾和平獎的德蕾莎修女一樣，都是奉獻大愛，帶給社會溫馨幸福的一份子，讓台灣充滿正面祥和的力量，是照亮社會的「台灣之光」。

副總統陳建仁致詞時，分享德蕾莎修女曾說：「這一生做不到什麼偉大的事情，我只能用偉大的愛做小事情」，就是宗教團體為社會付出無私的心情，宗教的心靈撫慰以及協助急難救助，這是宗教團體對台灣的付出。

台灣自由宗教的價值所發出的大愛，讓陳副總統他在參加國際的會議時，曾有一位菲律賓獨魯萬的修女，得知他來自台灣，特別請他代為轉達對慈濟在當地付出的感恩。陳副總統致詞時，特別感謝慈濟功德會對亞太地區的努力，讓國際知道原來台灣是如此樂於助人的國家。

內政部長徐國勇指出，尤其每當國家遭遇重大災難時，宗教公益團體都是在第一時間協助政府讓社會快速復原，他對於宗教界的付出與貢獻，有著深刻的體悟與感動。