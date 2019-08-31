台商「非法助北韓運油」遭美國制裁　外交部配合國際決定

▲台人船隻「上元堡」（SHANG YUAN BAO）涉嫌賣油給北韓。（圖／翻攝自Marine traffic）

記者黃巈禾／台北報導

美國財政部30日公布，制裁3家涉嫌向北韓非法貿易的企業，其中包括台灣人黃旺根、陳美香夫婦，以及瑞邦海運與瑞榮船舶管理公司，另外還有在香港註冊的瑞誠海運公司也在名單；財政部已將他們列入二級制裁名單。對此，外交部31日表示，我國將配合國際制裁北韓行動偵辦涉及資助北韓的我國公司及個人。

外交部表示，我國做為國際社會負責任的成員，一向積極配合國際制裁北韓的行動，並獲得美國及國際社會的高度肯定，有關美國財政部新公布與北韓交易的個人及實體制裁清單中，包含我國個人及公司，我國司法單位刻依法對我國管轄範圍內涉及資助北韓的公司及個人進行偵辦。對於進入司法程序的個案細節，外交部一貫不予評論。

外交部指出，未來我國政府將持續配合聯合國安理會落實相關決議，並與國際社會密切合作，力促北韓政府儘速放棄核武計畫以維護區域和平及安全；另外，也呼籲我國民眾及企業，切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。

美國財政部次長曼德爾科（Sigal Mandelker）透過聲明表示，儘管航運公司試圖採取欺騙手段，但與北韓貿易的企業正面臨重大的制裁風險，財政部將執行美國、聯合國現有的制裁措施，涉及與北韓非法貿易的個人、企業與船隻都會遭到制裁。

根據美國財政部外國資產管制辦公室，列入封鎖資產名單的，有黃旺根夫婦跟相關航運公司的巴拿馬籍船隻「上元堡號」（Shang Yuan Bao）。

財政部表示，黃旺根與其他人2018年利用上元堡號至少與北韓進行兩次轉運；同年4到5月期間，黃旺根等人再藉由船隻運送177萬升石油前往公海，與北韓船隻交易。

▲美國總統川普今年2月在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，超過170萬公升的石油產品被轉移到北韓，不過黃旺根與夥伴卻謊稱這些商品是要運往菲律賓。今年2月，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開二次峰會，北韓要求美國取消相關制裁，但遭美方拒絕，川金二會破局。

外國資產管制辦公室聲明指出，感謝台灣持續打擊北韓逃避制裁。依據規定，列入制裁名單中的個人，在美資產會受到凍結，也無法與美公民進行金融交易。