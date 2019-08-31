　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台商「非法助北韓運油」遭美國制裁　外交部配合國際決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台人船隻「上元堡」（SHANG YUAN BAO）涉嫌賣油給北韓。（圖／翻攝自Marine traffic）

▲台人船隻「上元堡」（SHANG YUAN BAO）涉嫌賣油給北韓。（圖／翻攝自Marine traffic）

記者黃巈禾／台北報導

美國財政部30日公布，制裁3家涉嫌向北韓非法貿易的企業，其中包括台灣人黃旺根、陳美香夫婦，以及瑞邦海運與瑞榮船舶管理公司，另外還有在香港註冊的瑞誠海運公司也在名單；財政部已將他們列入二級制裁名單。對此，外交部31日表示，我國將配合國際制裁北韓行動偵辦涉及資助北韓的我國公司及個人。

外交部表示，我國做為國際社會負責任的成員，一向積極配合國際制裁北韓的行動，並獲得美國及國際社會的高度肯定，有關美國財政部新公布與北韓交易的個人及實體制裁清單中，包含我國個人及公司，我國司法單位刻依法對我國管轄範圍內涉及資助北韓的公司及個人進行偵辦。對於進入司法程序的個案細節，外交部一貫不予評論。

外交部指出，未來我國政府將持續配合聯合國安理會落實相關決議，並與國際社會密切合作，力促北韓政府儘速放棄核武計畫以維護區域和平及安全；另外，也呼籲我國民眾及企業，切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。

美國財政部次長曼德爾科（Sigal Mandelker）透過聲明表示，儘管航運公司試圖採取欺騙手段，但與北韓貿易的企業正面臨重大的制裁風險，財政部將執行美國、聯合國現有的制裁措施，涉及與北韓非法貿易的個人、企業與船隻都會遭到制裁。

根據美國財政部外國資產管制辦公室，列入封鎖資產名單的，有黃旺根夫婦跟相關航運公司的巴拿馬籍船隻「上元堡號」（Shang Yuan Bao）。

財政部表示，黃旺根與其他人2018年利用上元堡號至少與北韓進行兩次轉運；同年4到5月期間，黃旺根等人再藉由船隻運送177萬升石油前往公海，與北韓船隻交易。

▲美國總統川普（Donald Trump）27日在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普今年2月在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，超過170萬公升的石油產品被轉移到北韓，不過黃旺根與夥伴卻謊稱這些商品是要運往菲律賓。今年2月，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開二次峰會，北韓要求美國取消相關制裁，但遭美方拒絕，川金二會破局。

外國資產管制辦公室聲明指出，感謝台灣持續打擊北韓逃避制裁。依據規定，列入制裁名單中的個人，在美資產會受到凍結，也無法與美公民進行金融交易。

ET快訊
開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師看傻：快點走
臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

總統級生日願望！蔡英文盼國家更好更安全：連任有信心

看不見韓國瑜愛情摩天輪具體資料　蘇貞昌：太平島挖石油呢？

聲援香港！蘇貞昌喊守主權：一刻不鬆懈、一步不退讓

不再愛與包容！　韓國瑜競總每週3天直播回擊「黑韓、韓黑」

台商「非法助北韓運油」遭美國制裁　外交部配合國際決定

太平島挖石油、3千億不靠中央...蘇貞昌盼韓落實政見、顧好健康

傳郭台銘找「二哥」侯明鋒任副手　侯友宜：我們從不談政治

愛情摩天輪不卡韓！蘇貞昌要看具體計畫：中央一本公平態度幫忙

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

總統級生日願望！蔡英文盼國家更好更安全：連任有信心

看不見韓國瑜愛情摩天輪具體資料　蘇貞昌：太平島挖石油呢？

聲援香港！蘇貞昌喊守主權：一刻不鬆懈、一步不退讓

不再愛與包容！　韓國瑜競總每週3天直播回擊「黑韓、韓黑」

台商「非法助北韓運油」遭美國制裁　外交部配合國際決定

太平島挖石油、3千億不靠中央...蘇貞昌盼韓落實政見、顧好健康

傳郭台銘找「二哥」侯明鋒任副手　侯友宜：我們從不談政治

愛情摩天輪不卡韓！蘇貞昌要看具體計畫：中央一本公平態度幫忙

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

北市3區買《寄生上流》陽光屋最多　最低市價打4折入手

歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

影／豪版《寄生上流》陽光屋！天龍國穴居也不簡單　代價破千萬

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

世籃賽／韓國籤運差出線難度大　現實考量求1勝

總統級生日願望！蔡英文盼國家更好更安全：連任有信心

盤點超跑與時尚界的各種結合，掌控溫度變化的速度感

美網／被指控賽程安排有特權　費德勒罕見動怒飆粗口

消費行為調查

為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

政治熱門新聞

獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬..

王金平爆有28萬連署書　搶先郭..

韓國瑜失言讓氣質立委崩潰　謝震..

韓國瑜助單親「自掏腰包」遭打臉..

健康警訊、民調下滑　能救韓國瑜..

郭台銘副手口袋名單曝光　韓國瑜..

王瑞德：藍營「黑韓」黑到民進黨..

雄中新生訓練有「習大抱國瑜圖」

快訊／王金平：所念所做都是為了..

韓送簽名球被笑...蔡英文也送..

愛情摩天輪興建這4處　韓國瑜希..

侯友宜二哥擔任郭台銘副手？郭辦..

潘恒旭9月1日離開市府轉戰競總

爆綠營國家資源挹注立委　陳建銘..

更多熱門

相關新聞

韓俄六方會談代表「9月海參崴會面」

針對北韓的核問題，美國由於川普上任後，僅積極要求「短視近利」的外交成果，對於北韓領導人金正恩的舉動並沒有太大的反應。對南韓外交部表示，9月初南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳（Lee Do-hoon）將到俄羅斯海參崴與俄方相談，而俄方所派的代表則為當時六方會談時的代表。

巴恩斯希望美國隊比賽都保有恐懼

助北韓運油　美制裁台人、台企

川普駁斥「貿易戰傷害經濟」：Fed才是問題

美炸雞漢堡2週就賣完「eBay拍7.8萬」

關鍵字：

台商北韓美國制裁外交部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

稱新莊霸凌只是在玩　他嗆鄉民別管

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面